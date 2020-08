Necesidad de un puente

SEÑOR DIRECTOR

Desde el año 2016, hemos hecho esfuerzos por observar críticamente un conflicto que se desarrolla entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Lo hacemos desde donde sabemos: la educación.

A propósito del proyecto Kuykuitin (construyendo puentes, www.kuykuitin.org), docentes de Santiago y de la municipalidad de Tirúa en la octava región, hemos podido compartir, encontrarnos en nuestras diferencias culturales, y construir un puente que nos ha permitido no solo valorarnos en nuestra diversidad, sino, más importante aún, transmitir ese aprendizaje a nuestras comunidades escolares en Tirúa y en Santiago.

De manera particular en nuestras clases de historia, hemos aprendido que, solo reconociéndonos, respetándonos, hablando con verdad y aspirando a una justicia auténtica, es posible avanzar. Lo que hacemos, sabemos, es una parte muy pequeña dentro de la mitigación de un conflicto que ha durado ya demasiado tiempo y causado demasiado dolor. Pero al mismo tiempo creemos que si no educamos en estas actitudes a nivel personal, no hay política que pueda solucionar lo que estamos viviendo como sociedad.

Cristóbal Madero sj.

Daniel Cano

Cofundadores Proyecto Kuykuitin

Marcela Salazar

Profesora The Grange School, Santiago

Bedora Chañafil Huenten

Profesora Escuela Primer Agua, Tirúa