SEÑOR DIRECTOR:

En una actividad desarrollada este martes por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, la prensa volvió a peguntar por los cerca de tres mil niños que se mantienen sin matrícula. Cataldo respondió señalando que no se haría cargo de esa cifra porque no era un número salido del Ministerio. Inquirido entonces por la cifra “oficial”, indicó que no la tenía, pero lo importante, dijo, es que la cantidad de niños sin colegio este 2024 (que desconoce, según reconoció), es la más baja de los últimos años. Cantinfleo en su máxima expresión.

José Miguel Rodríguez Sáez