No hay deuda que no se pague

SEÑOR DIRECTOR:

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, así es el dicho y hoy en Chile se está pasando por alto la deuda. En el Informe de Finanzas Públicas del 4to trimestre del 2023 preocupa qué tan endeudado estamos como Estado; la deuda bruta alcanzó peligrosamente un nivel histórico (39,7% del PIB) y un déficit estructural de 2,6% del PIB. Si el Estado ganara $500.000, estaría endeudado en $198.500 y le estaría costando llegar a fin de mes, con un déficit de $13.000, casi igual que a algunos chilenos, pero esto es aún más duro. Según el informe del Consejo Fiscal Autónomo, el Estado no solo se solventa con la deuda, sino que también está recurriendo a los “ahorros”, es así que mientras se espera que la deuda bruta se estabilice para 2026 , la deuda neta aumentará de 32% el 2022 a 37% del PIB al 2026 y nuestros “ahorros” pasarán de 6% en 2022 a tan solo 3% del PIB en 2026, representando una disminución importante en nuestro colchón financiero.

Como en la vida misma, la deuda es una herramienta de crecimiento, pero no debemos olvidar que ahorrar para “vacas flacas” es fundamental para tener unas finanzas sanas, tener un nivel prudente de deuda bruta no es suficiente, debemos tener un control también sobre la deuda y sus efectos en nuestros “ahorros”. Hoy Chile aún puede hacerse cargo de sus compromisos, pero esta situación podría cambiar y debería ser de cuidado.

Jesús Agüero Muñoz

Vocero de la comisión de Economía del Partido Liberal de Chile