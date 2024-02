Olas de calor y seguridad alimentaria

SEÑOR DIRECTOR:

El cambio climático no solo se limita a la sequía. Hoy tenemos la necesidad de enfrentar y adaptarse también a las olas de calor. La autoridad competente parece no visualizar que en el mediano plazo puede que las plantas utilizadas en la agricultura simplemente no germinen o no crezcan adecuadamente en estas condiciones desafiantes. Ante esto, es esencial explorar y aplicar tecnologías innovadoras para garantizar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola.

El mejoramiento genético vegetal asistido por biotecnología ha demostrado ser una herramienta valiosa para mejorar la resistencia de los cultivos a condiciones adversas, como las altas temperaturas. La capacidad de desarrollar plantas resistentes al calor puede marcar la diferencia en la productividad de los cultivos, permitiendo a los agricultores enfrentar de manera más eficaz los periodos de sequía y las olas de calor cada vez más frecuentes.

Insto a las autoridades pertinentes, así como a la comunidad científica y agrícola, a trabajar de la mano para promover la investigación y la aplicación responsable de la biotecnología agrícola en Chile. La colaboración entre el sector público y privado es esencial para asegurar que los beneficios de estas tecnologías estén al alcance de todos y se utilicen de manera sostenible.

Miguel A. Sánchez

Director Ejecutivo ChileBio