Quién tiene, ¿mantiene?

SEÑOR DIRECTOR:

Ante las elecciones municipales que se aproximan, los partidos políticos debaten entre si ir o no a primarias, esgrimiendo para evitarlas la idea de “quien tiene, mantiene” y no tensionar las colectividades. Esta lógica debería desecharse, sin temer al voto ciudadano. ¿Acaso no es el voto un pilar de la democracia?

Los municipios no le pertenecen a un partido o al edil de turno, sino que a quienes habitan en la comuna, que a través del sufragio depositan su confianza en quien asumirá cada nueva administración. De la misma manera, con el voto deberían poder juzgar una gestión. Para ello, las primarias son el mejor mecanismo, permitiendo al electorado elegir quién va a la papeleta entre candidatos de un mismo color político.

Pero las primarias tienen más virtudes: entre otras, permiten una eventual rotación en el poder, aun cuando sea en un mismo sector político, disminuyendo la ocurrencia de eventuales irregularidades; y si bien pueden generar tensiones internas, dan la oportunidad de impulsar nuevos rostros y liderazgos, necesarios en los tiempos que corren.

Francisco Alcaíno Madrid

Abogado