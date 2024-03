Recuperar Santiago Centro

SEÑOR DIRECTOR:

El arquitecto Iván Poduje plantea con acierto una serie de medidas para recuperar el casco céntrico de Santiago, todas muy procedentes, adecuadas y urgentes antes que el deterioro y abandono sea irreversible.

Con tres años de inacción y abandono de deberes por parte de la autoridad respecto del orden y la seguridad comunal, la única alternativa para los ciudadanos de Santiago es hacer uso de su derecho a voto para volver a los tiempos de los proyectos, el derecho a trabajar legalmente y a la belleza perdida de nuestra ciudad.

Las medidas que propone Iván Poduje solo serán efectivas con autoridades que construyen y no destruyen, que fomentan la concordia y no el desorden, que promueven el respeto a la legalidad y no su vulneración sistemática.

Esto es un problema de convicciones, para el bien de los habitantes y trabajadores del casco histórico de Santiago.

Yves Besançon Prats

Pastpresident

Asociación de Oficinas de Arquitectos