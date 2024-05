Reforma tributaria y de minimis: el sofá de don Otto

SEÑOR DIRECTOR:

La firma del acuerdo APEC en 2011, donde Chile se comprometió a instaurar un límite de US$100 para los envíos de minimis, fue un paso significativo hacia la simplificación de trámites y optimización de recursos de Aduanas, aun cuando solo llegamos a US$41 (en USA es de US$800).

La reforma tributaria propone eliminar este de minimis con un claro perjuicio solo a las personas naturales, y no recurrentes, ya que para las empresas no existe de minimis. Hoy este tipo de compra es muy sensible al precio. Es decir, traer un producto que cuesta en promedio US$15 va a dejar de ser atractivo, si a esa compra se le graba el 19% (IVA). La gente va a dejar de comprar, pero tampoco se irá al retail con el consiguiente endeudamiento.

La propuesta de reforma tributaria, si bien pretende aumentar los ingresos del Estado, con una recaudación promedio de solo $3.800 pesos por transacción ésta conlleva el riesgo real de generar mayores costos operativos y burocráticos para las empresas, lo que va a afectar su competitividad. Y las empresas de courier desempeñan un papel crucial en la economía, generando empleo y contribuyendo significativamente al comercio exterior.

Además, podría comprometer la eficiente logística actual y disminuir la recaudación debido a una posible reducción en la demanda, incluyendo los envíos arribados a través de Correos de Chile que también se verán afectados. Correos es el mayor transportador de envíos a personas (De minimis).

Se debe buscar un enfoque que promueva la eficiencia en los procesos aduaneros, garantice la equidad en el sistema tributario y estimule el crecimiento económico, pero que, a la vez, no perjudique a las personas naturales.

Peter Gibson O.

Gerente General ATREX Chile