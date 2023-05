Renovación de licencias

SEÑOR DIRECTOR:

Es hora de hacer por parte del Estado una renovación del proceso para obtener o renovar licencias. No hay mejor test o prueba que el demostrar el no haber tenido accidentes, choques, partes, y tener revisiones técnicas al día por parte de los conductores no profesionales para que su licencia se renueve automáticamente.

Por cierto, esta modalidad más ágil y responsable, debidamente respaldada, también debe ser pagada a la municipalidad que corresponda.

Jaime Dart Vallejos