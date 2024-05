Voluntad política para embalse Punilla

SEÑOR DIRECTOR:

Muchos son los recuerdos de infancia de problemas para la agricultura que se arrastran hasta hoy. Es la ocupación a la que se dedica mi padre, yo y mis hermanos, pero que lamentablemente no continuará a la siguiente generación. ¿Por qué? Según veo, por falta de voluntad política y egoísmo, en general, contra la actividad agrícola. Para muestra, un ejemplo: el embalse Nueva La Punilla, proyecto estancado y que el actual gobierno parece tampoco tener muchas ganas de concretar.

Me da la impresión de que mandato tras mandato no quisieran dejar al siguiente “cortar la cinta” de una iniciativa que servirá directamente a miles de agricultores, y por ende a todo Ñuble y a sus habitantes. Actualmente dependemos de la lluvia y la nieve que se acumula en la cordillera para disponer de agua y regar nuestros cultivos. ¿No sería mejor construir un embalse y guardar esa agua? No quiero creer que esos problemas que vi hace décadas, hoy, en un país muy diferente, seguirán sin dejarnos avanzar.

Germán Muñoz

Agricultor de San Carlos