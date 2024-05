Boric recibe en La Moneda a madre de conscripto muerto en Putre y compromete apoyo para esclarecer lo ocurrido

La ministra de Defensa Nacional, Maya Fernández, llega a La Moneda junto a Romy Vargas, madre de Franco Vargas; para una reunión con el Presidente Gabriel Boric. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile.

En la cita también estuvo presente la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien a la salida además enfrentó las críticas que ha recibido de ex titulares de la cartera. "Gran parte de esas exautoridades tienen mi teléfono, y yo no he recibido ninguna llamada", dijo.