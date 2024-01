“Patética puesta en escena” y “no es un preso político”: las reacciones a la declaración de Daniel Andrade desde la cárcel

Daniel Andrade, líder de la Fundación Democracia Viva, imputado por irregularidades en millonarios convenios otorgados a la organización por el seremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, ambos militantes de Revolución Democrática (RD) en ese entonces, quedaron en prisión preventiva en la excárcel de Antofagasta acusados por tres delitos de fraude al Fisco.

El fiscal Cristián Aguilar, alegó que “Contreras logró modificar intencionalmente la nómina de fundaciones que en 2022 serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos, logrando la incorporación de Democracia Viva”.

Respecto al rol de Andrade en la trama, precisó que “el imputado cambió a su beneficio el giro de Democracia Viva, lo que estaba en conocimiento de Contreras”.

Tras los argumentos del persecutor, la jueza Sissi Bertoglio-Talap, ordenó la medida cautelar de prisión preventiva, y desde el 15 de diciembre, ambos se encuentran recluidos. Ninguno de los acusados había hablado sobre su situación, hasta que el día en que celebra Año Nuevo, la familia de Andrade difundió una carta escrita por el exmilitante RD.

En la misiva sostiene que se encuentra en una “prisión política” y denomina su situación judicial como una “injusticia”. La expareja de la diputada RD, Catalina Pérez, además señaló que “la impotencia, la rabia y la traición, serán movilizadoras” y que le “han quitado muchas cosas, pero mi voluntad de lucha sigue viva, este fuego que siempre me ha movilizado aún sigue prendido y se alimenta de sus cariños, de sus cartas, de mi propia historia y de las injusticias que ocurren a mi alrededor y que hoy me tocó vivir a mí”.

“Daniel Andrade confunde un preso político con un político preso”

Conocida la declaración de Daniel Andrade, diversos parlamentarios reaccionaron criticándolo. Uno de ellos fue el diputado Raúl Soto (PPD), quien planteó a La Tercera que el exrepresentante legal de Democracia Viva “no es un preso político, es una persona detenida e investigada por delitos de corrupción, que no intente victimizarse o desviar la atención, que enfrente la justicia y si se prueba su responsabilidad criminal que se le aplique toda la fuerza de la ley. Acá no hay ningún espacio a la impunidad y no se deben politizar los temas judiciales”.

“Es su deber colaborar con la investigación y decir la verdad, tiene que hacerlo en el proceso judicial, no con avisos en la prensa o redes sociales”, agregó.

Siguiendo esa línea, el diputado Daniel Manouchehri (PS) comentó a este medio que ”Daniel Andrade confunde un preso político con un político preso. A él no se le investiga por causas políticas, sino por delitos graves asociados a la corrupción. Esperamos que la justicia investigue a fondo y sancione con el máximo rigor de la ley a todos los involucrados, no solo por Democracia Viva, también por los escándalos con las fundaciones ligadas a Renovación Nacional y la UDI, además de las fundaciones pro Kast de la Región de la Araucanía. La corrupción debe ser perseguida caiga quien caiga y venga de donde venga”.

Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva.

El senador Iván Moreira (UDI) cuestionó: “¿Este señor pretenderá conseguir compasión de la ciudadanía con esta patética puesta en escena, dramática, a través de redes sociales, como el buen hombre, en circunstancias que a través de Democracia Viva y otras fundaciones se robaron la plata de los pobres? Porque eso fue lo que hicieron. Hoy día pretenden, a través de redes sociales, hacerse las víctimas, para que la ciudadanía pueda tener algún grado de compasión con ello. Una cosa patética”.

A través de X, el senador Fidel Espinoza (PS) dijo: “Daniel. Con mucho respeto. No eres preso político. Estas en esta situación por apropiación indebida de dineros públicos. Cero autocrítica. Lo que sí te creo es que eres el ultimo eslabón de un mecanismo diseñado desde mas arriba en tu propio ex partido”.

Otro de los que reaccionó en la red social fue el diputado Sergio Bobadilla (UDI). “¿A quién amenaza Andrade con su carta desde la cárcel? ¿Sabrá cosas que podrían hacer caer a un gobierno?”, problematizó.