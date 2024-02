Precandidatos del PS piden realización de primarias para elecciones municipales

Desde la Plaza de la Constitución, los precandidatos del Partido Socialista (PS) a las alcaldías de Santiago, Estación Central y Valparaíso solicitaron la realización de primarias en el bloque oficialista.

Ismael Calderón, precandidato a alcalde de Santiago instó a que “la ciudadanía tome las decisiones de los candidatos, las decisiones a puertas cerradas no corresponden. La política necesita refrescarse y eso es preguntándole a los vecinos. Hoy existe el instrumento que son las primeras legales, que deberían ser en junio, un mes de campaña en el que uno puede debatir y proponer ideas”.

Calderón, que pretende disputarle la comuna a Irací Hassler (PC), afirmó que “es necesario revalidar el liderazgo” de la actual alcaldesa. “Qué mejor que hacerlo a través de primarias (...) Creo que es lo mejor. Los socialistas somos campeones de las primarias”, dijo en conversación con CNN.

“Ante un inminente regreso de la ultra derecha a Santiago es necesaria la primara en este bloque, tal como lo dicen los colegas de Estación Central y Valparaíso, además de otros colegas que no pudieron venir como Pudahuel y Huechuraba que también están en esta condición”, agregó.

Por su parte, el precandidato a la alcaldía de Estación Central, Diego Ganga acusó que “los alcaldes que están por nuestro conglomerado no han dado los resultados que deberíamos darle a la sociedad. En ese sentido, tenemos una gama de alcaldes que presentan muchísimos diagnósticos, pero no presentan resultados frente a ello (...) No hemos encontrado soluciones reales frente a una demanda que es tremendamente fuerte como la seguridad”.

El precandidato a la jefatura comunal de Valparaíso, Boris Kuleba dirigió sus críticas a Jorge Sharp, quien pretende ir por la reelección. “El caso del alcalde Sharp es bien particular, porque él no pertenece al bloque oficialista y de hecho se ha declarado en varias ocasiones como oposición al gobierno. Últimamente él se está acercando cada vez más al oficialismo y tenemos el riesgo de que una comuna que está cada vez más hundida en el abandono y la precariedad, pueda tener como alcalde por un tercer periodo a Jorge Sharp para terminar de matar a la comuna y lo más deshonroso es que podría ser representando a los partidos del oficialismo”, manifestó.

“Existe una tendencia a creer que una primaria es una disputa entre partidos y es más bien lo contrario. Es una forma de elegir un representante de determinados bloques. Ojalá lo haga también la derecha para que sea tan transparente como lo que haremos en el bloque progresista”, cerró Kuleba.