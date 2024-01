Expertos sobre posible liquidación de Evergrande: lo peor para la economía china podría haber pasado, aunque podría afectar a otros desarrolladores

Completamente internalizada por el mercado se encontraba la caída de la gigante inmobiliaria china Evergrande. Este lunes el Tribunal Superior de Hong Kong ordenó la liquidación de la compañía tras no lograr presentar una propuesta para reestructurar su deuda, que asciende hasta los US$328.000 millones. Sin embargo, los analistas están expectantes respecto de las señales que entregue el gobierno chino.

“La vista ha durado un año y medio y la empresa aún no ha sido capaz de presentar una propuesta de reestructuración concreta. Creo que ha llegado el momento de que el tribunal diga basta”, ha declarado la jueza Linda Chan durante la audiencia, según ha publicado el diario chino ‘South China Morning Post’.

Esta decisión, que se ha convertido en la primera orden de liquidación dictada por un tribunal de la ciudad, aún puede ser recurrida, la jornada de este lunes se asignará al liquidador provisional para que comience a gestionar la reestructuración de la deuda con los acreedores y tomar el control de sus activos, libros y registros.

La preocupación por la situación del mercado inmobiliario chino es algo que lleva años y, de hecho, fue motivo de análisis en el Informe de Estabilidad Financiera del segundo semestre del año pasado, donde el Banco Central advirtió que, entre los escenario de riesgos, están “los desequilibrios estructurales del sector inmobiliario” en el país asiático, y que “una propagación de la fragilidad de este sector hacia otros agentes de mercado podría tener implicancias para la estabilidad financiera de dicho país. Asimismo, la intensificación de las tensiones del sector inmobiliario se transmitiría al resto del mundo, principalmente a través del canal comercial, con un mayor impacto en emergentes”.

Sin embargo, lo decretado este lunes podría implicar que lo peor de la situación empiece a resolverse. Klaus Kaempfe, director de portfolio solutions en Credicorp Capital, señala que “la liquidación de Evergrande podría ser uno de los últimos capítulos del problema inmobiliario. No está resuelto, pero claramente el gobierno está entregando estímulos y noticias de estímulos”.

Así, apunta que si bien “China sigue teniendo desafíos, creo que lo peor ya está descontado”.

Por contrapartida, Hugo Osorio, director de inversiones de Portfolio Capital, señala que “lo que sucede con Evergrande es un síntoma más de las complicaciones enormes que está enfrentando la economía china. La inmobiliaria es una compañía que lleva años en este proceso y no ha logrado sanear su situación con la rapidez que uno esperaría. Para bien o para mal el tema de Evergrande debió estar ya resuelto y no lo está. El problema, entonces, es que el gobierno de algún modo está de manos atadas con este tipo de compañías. No puede dejar de construir de un día para otro y no puede enfrentar las dificultades de la salida de una compañía tan grande por el contagio al resto del sector y la importancia de este para el crecimiento de toda la economía”.

Osorio sostiene que también “hay que considerar que la orden viene de un tribunal de Hong Kong, por lo que probablemente no tenga muchas implicancias reales. El 90% de los activos de Evergrande está en China y es difícil para tribunales fuera del país hacer efectivas órdenes de liquidación dentro de China. Ahora bien, si se ejecutara la liquidación, sería un problema mayúsculo para los desarrolladores en China, pues buena parte de los activos que posee Evergrande son proyectos en desarrollo. Liquidarlos en esa situación y bajo las condiciones del mercado significaría hacerlo con un fuerte descuento que podría terminar afectando a otros desarrolladores”.

Guillermo Araya, gerente de Estudios de Renta4, señala que “Evergrande era el principal operador inmobiliario, ysu desempeño está muy correlacionado al sector construcción. Por lo tanto, en el proceso de ir reportando resultados deficientes tuvo efecto sobre dicho sector, afectando el precio del hierro y por lo tanto a CAP. Sin embargo, vemos que hoy día el precio del hierro se ubica en US$ 135,55 por tonelada (+0,01%), por lo que se puede decir que su quiebra ya estaba internalizada en el mercado. También vemos a CAP subiendo a $7.127,7 (+1,16%) en este momento”.