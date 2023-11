La columna de Marcos Lima: “El vaso medio lleno”

La semana pasada se dio a conocer el informe trimestral que prepara la Corporación de Bienes de Capital (CBC) respecto de los proyectos de inversión que se están ejecutando en el país para el período 2023-2027, incluyendo todos aquellos que alcanzan montos superiores a los US$ 15 Millones (US$ 5 millones en el caso de inmobiliarios) y que cuentan con un cronograma de construcción definido. Las cifras ahí presentadas –que muestran una pronunciada disminución para el año 2024 respecto del año 2023– han dado origen a editoriales y columnas de opinión que hacen ver “un verdadero derrumbe” para la inversión en el país. Se dice que la “permisología” y el estancamiento económico son las causas de este “sombrío panorama”.

Sin embargo, las mismas cifras del citado informe pueden mostrar una situación que está casi en las antípodas de la que acabamos de comentar. En efecto, siendo éste un informe periódico que cada tres meses se presenta a la opinión pública, y cuya metodología y formato se han mantenido por largo tiempo, es posible comparar lo que ha estado ocurriendo con la inversión en proyectos, en un horizonte más amplio.

El primer dato que contradice las conclusiones de la prensa es que comparando las cifras entre marzo 2023 y septiembre 2023, éstas crecen desde US$ 40.363 Millones a US$ 54.535 para el periodo 2023-2027, si consideramos todos los sectores cubiertos por el informe de la CBC. Es decir, en vez de derrumbarse la inversión ésta aumenta -en seis meses – mas de un 35%, explicada casi en su totalidad por las inversiones mineras que crecen de US$ 10.516 a US$ 20.455 millones. Resulta evidente que haber despejado la incertidumbre asociada al nuevo royalty a la minería rindió frutos.

Lo segundo que se debe considerar es la mala práctica de centrarse en comparar lo que ocurrirá el siguiente año a partir de los datos existente al tercer trimestre del año anterior. Tanto es así que si se mira la cifra que mostraba la CBC hace un año para el 2023, ésta era US$ 13.930 millones, muy inferior a los US$ 18.039 millones del informe en comento, esto es, casi un 30% superior. Entonces es muy aventurado decir que el 2024 tendremos “el peor registro de los últimos 16 años”.

Un tercer factor es que los proyectos incluidos en este informe son generalmente de largo plazo: requieren los famosos permisos, estudios de ingeniería previos, financiamiento asegurado y en general, una vez iniciados, rara vez se detienen. Pero la CBC no los incluye si no tienen un cronograma de ejecución a firme. Es por ello que las cifras que se entregarán en Febrero 2024 pueden ser muy diferentes -otra vez la minería- al incorporarse algunos proyectos muy grandes como Los Bronces Integrado de Anglo American y el Desarrollo Minera Centinela de AMSA que pueden partir en los próximos meses.

Es una buena práctica revisar la evolución de este informe de la CBC y tratar de anticipar lo que ocurrirá con la inversión en grandes proyectos en el país. Los permisos pueden obstaculizar proyectos muy relevantes (recordemos Dominga) y se debe hacer un esfuerzo para reducirlos y reforzar la llamada certeza jurídica. No obstante lo anterior, el mercado y los precios son el factor más decisivo para ponerlos en marcha y en ese sentido son buenas noticias las tendencias de los negocios para el 2024 que plantea The Economist: “en medio de los esfuerzos para frenar el cambio climático, el consumo de energía renovable aumenta un 11% hasta alcanzar un nuevo máximo” y “los vehículos eléctricos avanzan a toda velocidad con fuerte apoyo gubernamental” lo que augura un mejor precio del cobre y del litio.

Quizás aun es tiempo para volver a la senda de crecimiento que caracterizó los primeros años de la vuelta a la democracia. Solo será posible si la recuperación de la inversión que muestran las cifras del 2023 sigue adelante. A esperar, entonces, que novedades nos traerá el próximo informe CBC de Febrero 2024.

* El autor es profesor titular asociado PUC