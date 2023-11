La cuenta por cobrar por $200 millones que Luis Hermosilla mantenía con Factop, el factoring de los Sauer

Durante la mañana de este miércoles, la veedora de la reorganización de Factop -factoring de la familia Sauer- Daniela Camus se reunió con los hermanos Daniel y Ariel Sauer Adlerstein, junto al abogado Álvaro Parra, quien asesora a la compañía. La reunión se produce un día después de la divulgación de un audio donde el abogado Luis Hermosilla, Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos comentaban en privado sobre pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La noticia publicada por Ciper se produjo el mismo día en que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento publicó la resolución de la reorganización del factoring, que acumula deudas por $59.304 millones y se encuentra en medio de una trama de facturas ideológicamente falsas.

El hito cobra especial relevancia para el equipo que busca reordenar la abultada mochila de deudas de la compañía. La empresa cuenta con protección concursal hasta enero de 2024 y nadie la puede liquidar antes de esa fecha. Todo depende ahora de la capacidad de Factop de entregar información a la veedora para formular una propuesta de pago a los acreedores.

Durante el proceso de reorganización, el factoring Factop encomendó a RPA Consultores, y en particular al contador auditor Ramón Paillán, un informe contable sobre el balance de la compañía. La documentación fue agregada al proceso judicial el 27 de septiembre y entre los documentos adjuntados al tribunal figura una lista con 27 personas naturales y jurídicas que, según información al 30 de agosto, eran deudores comerciales del factoring. Entre ellos aparece el abogado Luis Hermosilla Osorio.

El abogado, que esta mañana negó haber pagado u ofrecido “beneficio a funcionario público alguno”, figuraba entonces como deudor de Factop. Se trata de cuentas por cobrar que sumaban $ 200 millones, que correspondían a cheques del abogado y que según el documento, entonces se encontraba en etapa de cobranza extrajudicial.

La cuenta por cobrar por $200 millones que Luis Hermosilla mantenía con Factop. En la foto, Luis Flores (lentes-corbata), Daniel Sauer (camisa sin abotonar) y Rodrigo (chaleco a cuadros), en STF capital.

En total, las deudas por cobrar que reportaba la empresa sumaban $ 18.759 millones y parte importante de ese monto correspondía a dineros con empresas relacionadas a los dueños de Factop.

La veedora de la reorganización de Factop, Daniela Camus, explicó a Pulso que “ayer 14 de noviembre el boletín Concursal publicó la resolución de reorganización dictada con fecha 10 de noviembre”. “Hoy me reuní con la empresa y sus abogados y les he solicitado la actualización y respaldos del activo y pasivo de la empresa. El proceso recién ha iniciado y recién el día de ayer con la publicación de la resolución empiezan a correr los plazos legales de la ley 20.720. No tengo información que entregar por ahora”, añadió.

Con todo, la Ley de Insolvencia y Reemprendimeinto establece que luego de publicada dicha resolución corre un plazo de 15 días para que todas las personas aludidas puedan aclarar y rectificar sus presuntas deudas.

Por lo pronto, existen dos escenarios que enfrentaría el abogado Hermosilla. El cobro de la deuda podría ser ejercido por la propia comisión de acreedores, en caso de aprobarse el Acuerdo de Reorganziación Judicial, o un liquidador, si la compañía en definitiva no logra salir a flote y se declara su liquidación. En cualquiera de los dos frentes, el jurista podría señalar que pagó la deuda y tendría que demostrar con documentación la forma y la fecha en que saldó la deuda. Cercanos al caso afirmaron que Hermosilla ya no sería deudor de Factop y que habría traspasado esas deudas a otros acreedores.