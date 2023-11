Sumario ético por audios sobre coimas en SII y CMF: Luis Hermosilla arriesga expulsión del Colegio de Abogados

La revelación de un audio sobre pagos de coimas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) que involucran al abogado Luis Hermosilla provocaron un remezón a nivel político, económico y también en el gremio de letrados.

Así lo planteó este miércoles el presidente del Colegio de Abogados y excontralor, Ramiro Mendoza, quien aseguró que una vez que se conoció la noticia de inmediato tomaron acciones que puedan esclarecer los hechos y aplicar eventuales sanciones, lo que será resuelto por el Tribunal de Ética.

“Ayer cuando escuchamos la noticia, cuando vimos la noticia, ordenamos la instrucción de un sumario ético, que lo lleva a cargo un instructor, y si hay cargos, si hay antecedentes que permitan formular cargos esto se pasa a un Tribunal Ético que toma la decisión, y la decisión final puede ser amonestación, puede ser sanción con publicidad, sanción sin publicidad y puede ser incluso hasta expulsión del Colegio”, detalló el jurista en diálogo con Radio Infinita.

De acuerdo a Mendoza, en el gremio comparten el diagnóstico: “Todos estamos sorprendidos por audios de esta naturaleza, por este tipo de información y proceder de un colega tan destacado, estamos todos bien sorprendidos”.

Los audios en cuestión, revelados por Ciper Chile y por los que la Fiscalía Metropolitana Oriente decidió abrir una investigación penal de oficio en contra Hermosilla, corresponden a una reunión del abogado, el empresario Daniel Sauer, quien es su cliente, y la abogada Leonarda Villalobos, en la que se habla de pagos a los funcionarios públicos para obtener información privilegiada en beneficio del empresario.

Mendoza también fue entrevistado esta mañana en Radio Universo, donde confirmó que la expulsión del Colegio “es la sanción máxima que tiene un abogado colegiado en términos de una investigación ética”.

El presidente del Colegio de Abogados y excontralor, Ramiro Mendoza.

Y luego explicó: “Ahora, lo que dice relación con la pérdida del título y lo que dice relación con otros castigos son materias que no están dentro de la jurisdicción del Colegio, sino que en la jurisdicción de los tribunales ordinarios. Entonces, la jurisdicción ética mayor es la expulsión del Colegio de Abogados”.

“Eso es lo que nos causa desaliento, porque muchas veces los abogados cuando los procedimientos se inician contra ellos, ellos mismos se desafilian”, reveló el presidente del gremio.

En ese sentido, aseguró que el caso ha causado un tremendo revuelo y preocupación en el gremio. “Nosotros hace muchos años que estamos preocupados del control ético de nuestros profesionales (...) pero tenemos una afiliación voluntaria y una jurisdicción ética que a la larga resulta ser voluntaria, porque al final depende si el abogado quiere estar colegiado o no quiere estar colegiado”.

“House of Cards medio picante”

En el diálogo radial, Mendoza afirmó que a nivel personal la noticia fue un duro golpe: “Uno en la vida funciona con el corazón partido -como dice la canción-, por una parte, en lo personal yo estoy muy impactado, conozco a Luis Hermosilla, conozco a su familia, tengo la mejor de las opiniones profesionales de él, y esto me impacta”.

“Ahora, como presidente del Colegio de Abogados hay una sensación de suma preocupación que fue expresado en el comunicado oficial que hicimos como colegio, para instruir una investigación”, agregó.

Sin embargo, el presidente del Colegio de Abogados fue cauto y planteó que “habrá que demostrarlo ahí, (porque) una cosa es la noticia, lo espectacular de la noticia, estos son audios filtrados, no sé si de manera legal o ilegal, eso lo determinará la justicia penal, particularmente la investigación del Ministerio Público o los tribunales de garantía”.

El excontralor fue consultado por la posibilidad de que el caso sea investigado a nivel penal en el marco de la ley de delitos económicos promulgada a principios de agosto: “Hay un antes y un después de la entrada en vigencia de la ley, si los hechos son todos constitutivos y producidos antes de la ley, imposible la aplicación de la misma, pero si hay hechos que comenzaron a producirse antes, pero han seguido produciéndose después, ahí estamos en un periodo intermedio y en que podría aplicarse la ley”, y agregó: “Pero como el audio no tiene fecha, la noticia en Ciper tampoco pone la fecha, entonces uno en este House of Cards (serie estadounidense de drama político) en el ejercicio chileno, un Hosue of Cards medio picante, una cuestión llena de conspiración, llena de confabulación, pero sin fecha, no podría decir más”.