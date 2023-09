Las deudas que detalló Factop en tribunales: $59.304 millones y Tanner lidera lista de acreedores

El factoring Factop, vinculada a los hermanos Daniel y Ariel Sauer Adlerstein, solicitó acogerse a un procedimiento concursal de reorganización contemplado en la Ley de Insolvencia y Reempredimiento (Nº 20.720).

En medio de múltiples acciones judiciales y órdenes de embargo en su contra, la compañía busca evitar su quiebra y ayer el abogado Álvaro Parra, que asesora al factoring, presentó un escrito ante el 25º Juzgado Civil de Santiago en el que detalló las cifras de la compañía. Esto, precisó, luego de haber certificado sus pasivos con un auditor independiente inscrito en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

A cargo de este proceso estuvo RPA Consultores Limitada y en particular el contador auditor Ramón Paillán, quien suscribió un reporte que detalla para Factop deudas por un total de $59.304 millones.

Según su informe, los tres principales acreedores son Tanner Servicios Financieros, con $5.919 millones, representando 12,6% del total, seguida por el fondo inglés Global SME Growht Fund LP, con $ 5.548 millones (11,8% del total) y el Fondo de Inversión Privado Facturas, representado por BTG, con $1.823 millones (3,8%).

El mismo documento detalló cinco clases de acreedores: financieros, con $22.799 millones (un 38,4% del total); otros acreedores, por $24.107 millones (40,6%); empresas relacionadas, con $12.343 millones (20,8%); laborales, $30 millones (0,05%) y previsionales, $24 millones (0,04%).

El 40% de los acreedores de Factop son personas naturales. Entre ellas figura uno de los hijos del fundador de Dijon, Isaac Wurman, con $1.570 millones. El mayor acreedor en este grupo es el empresario boliviano Rafael Fischer, con $1.800 millones.

Factop adeuda $12.343 millones a empresas relacionadas. Aquí aparecen diversos acreedores, como los familiares de los propietarios del factoring. Alberto Sauer Rosenwasser, padre de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, registra una deuda que asciende a $1.661 millones, mientras a su hermana Clara Sauer Rosenwasser Factop adeuda $254 millones.

El informe también constató las deudas que mantiene el factoring con los hermanos Ariel ($316 millones); Daniel ($240 millones) y Cindy Sauer ($174 millones) en calidad de inversionistas.

En paralelo, Ariel y Daniel Sauer también forman parte del listado de acreedores laborales bajo el titulo de remuneraciones con $5.172.113 y $4.356.341, respectivamente.

La hermana de Rodrigo Topelberg Kleinkopf, Nicole, y su padre Enrique Topelberg Dolber también son acreedores del factoring como inversionistas con deudas por $280 millones y $500 millones, respectivamente. Topelberg es socio de los Sauer en STF Corredores de Bolsa.

Deudores comerciales

Entre los documentos que adjuntó al tribunal el abogado Álvaro Parra también se incluye una lista de deudores comerciales. Se trata de cuentas por cobrar que ascienden a un total de $18.759 millones, entre las cuales figuran personas jurídicas y naturales.

Entre ellas, aparece la ex diputada Andrea Molina, quien adeuda, según el mismo anexo, $500 millones por cheques impagos. “No me cuadran sus números, hace muchos años pedí un crédito y está por debajo de $100 millones”, explicó a Pulso la ex parlamentaria.

A ella se suma el empresario Sergio Jalaff Sanz, quien por facturas mantiene impagos por $400 millones. En el listado también está Inversiones Saturno S.A. -propiedad de Eduardo Frei y Marta Larrraechea-, la que, según el mismo documento, adeudaría en letras de cambio unos $230 millones. La sociedad fue usada de modo irregular por el hermano del ex presidente, Francisco Frei, quien fuera condenado a cinco años de cárcel por delitos económicos.

Los estados financieros de Factop SpA informan que la sociedad fue constituida por escritura pública el 5 de noviembre de 2003, en la Notaría Pública de Samuel Klecky, y su principal objetivo es la inversión y la renta de capitales mobiliarios en general. Al cierre del 31 de diciembre de 2022 y 2021, que contó con la auditoría de Steuer, consultora legal y tributaria.

Al cierre de 2022, el factoring registró ingresos por $ 3.827 millones y en 2021 estos ascendieron a $2.592 millones. Si bien tuvo un aumento en sus ingresos, sus costos de explotación aumentaron a casi el doble, pasando de $778 millones en 2021 a $1.220 millones en 2022.

En 2022, el factoring, según el mismo informe, anotó una utilidad de $819 millones, lo que se compara positivamente con el año anterior, cuando sus beneficios ascendieron a $601 millones.

Bienes

Las deudas que contrajo Factop con Tanner, que ascienden a $5.919 millones, están vinculadas a facturas y cheques y representan 9,98% del total de pasivos.

En su informe contable, RPA Consultores Limitada detalló los bienes que sustentan la deuda con Tanner a través de una hipoteca. Entre ellos están una casa en San Damián y un departamento en calle Ibsen en Las Condes, con un avalúo de UF32.500 y UF11.500, respectivamente. Ambos de propiedad de Daniel Sauer Adlerstein. También en el paquete de inmuebles se suman una casa en Lo Barrenechea, avaluada en UF48.000, y

Además, en la lista de bienes de terceros constituidos en favor del deudor figura cuatro oficinas por un total de UF 98.000; 12 estacionamientos (UF 6.960) y 4 bodegas (UF 1.200) en Alonso de Córdova, Las Condes y otras dos oficinas (UF65.000), 24 estacionamientos (UF14.000) y 3 bodegas (UF900) en Cerro El Plomo, en la misma comuna. Las propiedades de Alonso de Córdova pertenecen a Inversiones DAS, sociedad mediante la cual controlaban la corredora STF, y los de Cerro El Plomo son de Comercial Textil Ziko, otra empresa de la familia Sauer.

En la lista de bienes que tiene Factop figuran predios industriales y agrícolas, como el Lote F Colonia O’higgins en Chillán, avaluado en $500 millones. También un predio en Chonchi ($200 millones) y los Lotes de Panguipulli, denominados B-46 y B-56 de $70 millones, cada uno. Estos últimos inmuebles también forman parte de la hipoteca que avala los pasivos que contrajo con Emprender Capital Servicios Financieros SpA, que ascienden a $442 millones.

En la misma línea, la deuda con el Banco Security que asciende a $617 millones está sujeta a una hipoteca que grava un departamento ubicado en calle Brasilia, Las Condes avaluado en $500 millones.