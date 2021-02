Academia de Innovación femenina “Her Global Impact” abre postulaciones a becas para su séptima edición

Las postulaciones para la Academia 2021 de La final de Her Global Impact Challenge ya están disponibles para quienes buscan optar por una de las becas del 20% al 88% del programa, con el fin de mantener un acceso equitativo para aquellas mujeres que desean formar parte de esta comunidad. Postula en www.herglobalimpact.com}

El pasado 29 de diciembre, Loretxu García con su proyecto Casa de Papel, resultó ganadora de la beca para asistir al Executive Program de Singularity University en Estocolmo. Las nueve finalistas, resultaron ganadoras de 10 mil créditos Amazon para continuar desarrollando su tecnología, equivalentes a US$10 mil.

Las alumnas presentes de la Academia 2020 también tuvieron la posibilidad de evaluar a sus compañeras y la suma de sus votos, se consideró como la calificación de un jurado.

Durante la final de Her Global Impact Challenge, cada finalista tuvo cinco minutos para presentar su pitch y los jurados, siete minutos para entregar feedback de su presentación. Posteriormente, se evaluaron aspectos como: problema, mercado solución innovadora, modelo de negocio, equipo, impacto global, actitud y experiencia de la emprendedora. El puntaje final se consideró en una escala de 1 a 5, siendo este el más alto.

La pandemia le dio un cariz especial a este proceso. Tras siete años preparando e integrando al talento femenino en la era digital a través de una Academia presencial, Bárbara Silva, presidenta y creadora de Her Global Impact , tomó la oportunidad de llevarla a un siguiente nivel y escalarla de forma completamente digital a todas las mujeres de habla hispana.

El año 2020 comenzó con el Campus Virtual, donde las alumnas tuvieron acceso a más de 60 Speed Classes, más de 30 Speed Mentoring grupales, más de 55 horas de aprendizaje de metodologías de innovación y plataformas digitales, más de 150 horas de contenido ON Demand. La Academia Her Global Impact comenzó en octubre y tuvo la participación de 72 mujeres de diferentes edades y rubros, y más de 100 profesores y expertos.

Como se implementó una Academia digital 100%, las alumnas fueron divididas en tres grupos y así, trabajar en sus proyectos de forma especializada: HER (solo la idea en mente del proyecto), GLOBAL (prototipo o en etapa inicial) e IMPACT (emprendimiento formado). Hoy se suman además, 18 embajadoras a lo largo de todo Chile y Latinoamérica, una aplicación móvil y pronto se sumarán: HER Marketplace, HER Jobs y HER GLOBAL IMPACT Funds.

La ganadora, Loretxu, lleva más de 15 años en la arquitectura bioclimática y construcción sustentable. Es fundadora y gerente general de la constructora Infinisky. Su proyecto, la Casa de Agua, surgió durante su embarazo. “Sufrí mucho con los cambios de temperatura y una noche me dí cuenta que mi bebé, rodeada de líquido, disfrutaba de una estabilidad térmica. Esas condiciones de confort que proporciona el útero, ¿no se podían replicar en nuestra casa?”, cuenta.