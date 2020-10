Codelco apela a fallo en juicio contra la Contraloría por aplicación de Ley de Compras Públicas y prevé que el caso terminará en la Suprema

Un nuevo round inició este martes Codelco ante la justicia, al apelar al fallo de primera instancia en su contra en el caso con la Contraloría General de la República (CGR). En concreto, la estatal presentó recursos de apelación y de casación en la forma a la sentencia del 25º Juzgado Civil de Santiago que emitió hace unas semanas, en la que desestimó la acción de nulidad de derecho público entablada por la cuprífera contra el Informe N° 900 de 2016 de la Contraloría.

La compañía centró sus argumentos en que el fallo no se pronunció sobre el aspecto central de la demanda. Cabe recordar que la empresa estatal solicitó a la justicia resolver qué marco normativo la rige. Esto, debido a que la CGR le ha impuesto algunos artículos de la Ley de Compras Públicas, que según la minera no le son aplicables, en virtud de las leyes que rigen a Codelco y que, entre otras consecuencias, la obligarían a informar los contratos con partes relacionadas a la propia institución fiscalizadora y a la Cámara de Diputados, restándole así toda posibilidad de competir con otras empresas de la industria minera privada.

“Una de las principales razones que dan cuenta de los deficitarios del fallo, es que no se hace cargo de la cuestión de fondo. De hecho, lo que trata de señalar en algún sentido, es que aquí se está en presencia de una cuestión que corresponde estrictamente a otros poderes del Estado y que no le corresponde al tribunal dilucidar, cuando en verdad lo que se está debatiendo es sobre la legalidad del Informe 900 y, más que la legalidad, es sobre las reglas utilizadas por la Contraloría para fiscalizar a Codelco”, manifestó el abogado asesor del equipo jurídico de Codelco, Luis Cordero.

Agregó que el Tribunal no resuelve la cuestión de fondo y la difiere como si hubiese sido un asunto que no le corresponde resolver a los jueces y “eso nos parece que es rehuir la decisión del conflicto de fondo. Tenemos la impresión que el tribunal hizo suyos los argumentos de la defensa fiscal, y la defensa fiscal lo que ha planteado es que no pareciera que hubiese existido discusión sobre el estatuto de Codelco”.

Respecto a los pasos que vienen, el abogado sostuvo que seguramente estarán un tiempo en la Corte de Apelaciones y que escalará a la Suprema. “El Fisco seguramente llevará esto hacia arriba, o sea que nosotros tengamos que insistir en nuestra posición”, dijo.

Por último, el abogado manifestó que hay una falta de comprensión de lo que genuinamente se estaba discutiendo en el Tribunal, pues Codelco jamás ha discutido que Cochilco y Contraloría no lo fiscalicen.

“Uno de los argumentos que el Tribunal no se hace cargo, es que Contraloría se pronunció en 2 ocasiones en 2012 y 2015 señalando que los estatutos y las normas de la ley de sociedades anónimas eran aplicables a Codelco, y Codelco ha estado funcionando sobre los criterios que la propia jurisprudencia que la Contraloría había definido”.