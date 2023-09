Diputados RN califican de inadecuada la gira al norte de la ministra Jara por reforma de pensiones

Durante esta jornada, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, comenzó su gira por el norte del país con el fin de informar respecto a la Reforma de Pensiones. Este iniciativa fue criticada por diputados de Renovación Nacional (RN), quienes señalaron que la secretaria de Estado, en conjunto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, se encuentra “promoviendo” el proyecto.

Específicamente, el jefe de la bancada de diputados y diputadas de RN, Frank Sauerbaum, dijo que “es inadecuado que la ministra (Jeanette Jara) recorra el país dando a conocer el proyecto de pensiones que todavía no se aprueba. Eso está claramente prohibido por la ley en una norma que todavía no ha sido sancionada por el Congreso Nacional y se han gastado recursos millonarios no solamente de los ministerios sino que también de los municipios”.

Anteriormente, diputados del mismo partido oficiaron a la Contraloría General de la República (CGR) por la gira al sur cuestionando la legalidad y ética de las actividades de la pasada gira al sur de los ministros. Esto, debido a que, de acuerdo a las autoridades, corresponde a “difusión de iniciativas en trámite legislativo o pre legislativo”, como “una forma de encubrir actividades políticas y manipular a la opinión pública a favor de las posturas gubernamentales”, señalaron.

“Quiere establecer un sistema de reparto con los fondos de los trabajadores que la gente no comparte. Los chilenos quieren propiedad de sus fondos y posibilidades que sean heredables y posibilidades de elegir entre sistemas privados y públicos. Mientras el gobierno no dé esa certeza no va a tener mayoría ni en el Congreso ni en la ciudadanía”, agregó Sauerbaum.

Por su parte, la diputada de la Región de Valparaíso, Camila Flores, dijo que los viajes que los ministros están realizando “a nuestro parecer están absolutamente fuera del margen de las atribuciones que tienen desde el gobierno (...) estamos hablando de giras que se han hecho con fondos públicos, fondos a los cuales contribuimos todos los chilenos y por lo tanto no vamos a permitir que se siga despilfarrando recursos”, expresó.

El diputado Andrés Celis, en tanto, afirmó que “es fundamental que se respete el principio de la probidad administrativa y la transparencia (...) aún es un proyecto que está en el Congreso, aún no es Ley, ni siquiera se ha puesto en discusión. Basta ministras y ministros de manipular a la opinión pública desinformando. Lo que se debe hacer es que los proyectos de ley se discutan de forma democrática en el parlamento”.