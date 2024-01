Gobierno presenta la reforma a los permisos sectoriales y pide celeridad en la tramitación para “hacer despegar a Chile”

Bajo el lema de un “sistema de inteligente de permisos” y una “evaluación ambiental 2.0″, el gobierno del Presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de reforma a la tramitación de los permisos sectoriales requeridos para la materialización de diversos proyectos de inversión en Chile, que contempla en este anuncio dos proyectos de ley. El mandatario contextualizó la iniciativa como un avance en la velocidad de tramitación para dar certeza jurídica y no descuidar las exigencias ambientales.

No te pierdas en Pulso

“No debe haber una contradicción entre disminuir, por un lado, los tiempos de aprobación para los proyectos de inversión y, por otro lado, o más bien, paralelamente, tener una evaluación ambiental y sectorial que sea rigurosa”, dijo el jefe de Estado tras la firma del proyecto de cara a su ingreso en el Congreso.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabeza la presentación de los proyectos de ley sistema inteligente de permisos y evaluación Ambiental 2.0. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO

En detalle, desde La Moneda explicaron que se busca que los procesos deben contener un examen de admisibilidad, establecer plazos máximos para todos los procedimientos que hoy no lo tienen y especificar el uso del silencio administrativo como medida de última ratio. Además, el proyecto incluye criterios de proporcionalidad en la tramitación, una gestión que permitirá reemplazar autorizaciones, u otras técnicas, en razón de cada obra, instalación o actividad de un proyecto, según explicó el Ejecutivo.

“Estos son proyectos que se hacen cargo de los desafíos del presente y que miran al futuro pensando siempre en cómo mejorar concretamente la calidad de vida de nuestras familias. Y lo vamos a hacer reduciendo los tiempos de los permisos y facilitando y promoviendo la inversión para enfrentar una década de estancamiento en la productividad y de crecimiento”, comentó Boric tras la firma del proyecto en La Moneda.

Otra de las características es que establece la plataforma “super” como ventanilla única digital del Estado para la tramitación de permisos sectoriales. También se contempla crear un órgano público para aplicar las normas de tramitación y velar por perfeccionar el marco normativo de permisos sectoriales.

Mientras que, sobre la evaluación ambiental, el Ejecutivo explicó que se elimina dos instancias políticas: el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental para fortalecer el carácter técnico en la calificación de proyectos, según explicaron desde La Moneda. Así, la decisión de aprobar o rechazar un proyecto recaerá en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA).

“Con estas nuevas normativas damos mayores certezas a todos los actores involucrados, tanto a los inversionistas, a los titulares de estos proyectos, como también a las comunidades y a la ciudadanía en general”, resaltó el Presidente a lo largo de su discurso de presentación de las reformas.

La reforma también contempla una sola vía de impugnación, vía el recurso de reclamación único y simplificado, para evitar tiempos excesivos y reenvíos entre tribunales y administración.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, encabeza la presentación de los proyectos de ley sistema inteligente de permisos y evaluación Ambiental 2.0. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO

El proyecto también considera crear un proceso voluntario de participación temprana. El objetivo de esta medida es que los inversionistas puedan mejorar el diseño de sus proyectos previo a la presentación del mismo al SEIA de acuerdo a lo que explicó el gobierno.

“Estamos avanzando con compromisos asociados al acuerdo de Escazú y en esto tenemos que reconocer también el rol que han jugado activistas, defensores, y organizaciones medioambientales”, apuntó el Presidente.

El mandatario adelantó que el Ejecutivo en el corto plazo presentará una reforma al trabajo del Consejo de Monumentos Nacionales para que también se facilite el avance de los proyectos de inversión. “(El objetivo es que) cuando se encuentre un hallazgo arqueológico no se paralice toda la obra, sino que solo se delimite al sector en donde se encontró ese hallazgo, y eso vale la pena proteger y estudiar, pero eso no puede paralizar todo el avance de una carretera entera, por ejemplo”, explicó sobre los cambios pronto a presentar en este tema.

Otro de los próximos anuncios en esta área también va en relación con Ley de Concesiones Marítimas, de acuerdo con lo que expuso el mandatario en la cita.

Llamado a una tramitación expedita

Tras la presentación del proyecto, el mandatario llamó a que el proyecto vea la luz en el Congreso en el menor tiempo posible: “Entiendo que hay una buena disposición para tramitar esto rápidamente, acá invito a que no haya tanto espacio a la creatividad, sino que logremos sacar esto con celeridad para poder hacer despegar a Chile”.

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIUNO

“Espero que no haya espacio para rencillas, ni tampoco tiempo para dilaciones y que, por lo tanto, estos proyectos se tramiten con celeridad en el Congreso”, agregó el jefe de gobierno, quien calcula que con esta reforma se podrán reducir los tiempos de tramitación en cerca de un tercio.

El presidente también destacó el proyecto que se logró tras asegurar que, cuando se planteó la reforma, existieron críticos que dijeron que el gobierno no podría sacar adelante una iniciativa de este tipo. “Me dijeron que no iba a ser posible, o no terminaban de confiar en la convicción de nuestro gobierno de avanzar en esta dirección. Y hoy día les podemos decir con mucha tranquilidad que estamos cumpliendo con nuestra pega, pero que acá no termina”, añadió.

En esa línea, el mandatario aprovechó la instancia para criticar a quienes que, durante el principio de año, aseguraban un escenario económico como una recesión, y los invitó a que puedan valorar las últimas cifras económicas locales mejor a los pronósticos iniciales: " Yo esperaría que a partir de los datos que hemos tenido macroeconómicos del último tiempo, ojalá quienes fueron agoreros de la catástrofe reconocieran que estuvieron equivocados”.

“Seguramente no lo van a hacer, pero no importa. Por último, que reconozcan que en Chile hoy día hay condiciones para estar mejor y para despegar”, disparó.