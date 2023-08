IPSA vuelve a retroceder en negativa jornada global tras decisión de Fitch

Los mercados globales vuelven a teñirse se rojo ante un alza de los rendimientos de los bonos de EEUU, y una nueva subida de tasas por parte del Banco de Inglaterra. Sigue pesando en el ánimo de los inversionistas la rebaja en la calificación crediticia de EEUU por parte de Fitch.

Con este telón de fondo, la bolsa de Santiago vuelve a operar a la baja este jueves.

El IPSA cae un 0,31% a 6.312,22 puntos.

“Recordemos que ayer los mercados fueron alertados por la rebaja en la clasificación de riesgo de la deuda de Estados Unidos desde AAA a AA+ informada por Fitch. Hoy en Estados Unidos se reportan un set de indicadores tales como: PMI Compuesto de julio 52,0 puntos (vs 52,0 preliminar y 53,2 anterior) y PMI de servicios 52,3 (vs 52,4 preliminar y 54,4 anterior); Pedidos de fábrica de julio 2,3% mensual (vs 2,2%e); Índice ISM de empleo en el sector no manufacturero de julio 57,1 (vs 57,2e y 59,2 anterior) e Índice ISM de nuevos pedidos en el sector no manufacturero 55,0 (vs 55,6e y 55,5 anterior)”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

El elevado rendimiento de los bonos estadounidenses está golpeando a los mercados globales en esta jornada. Los inversionistas siguen de cerca la temporada de resultados corporativos y los datos macroeconómicos de relevancia.

Wall Street vuelve a mostrar cifras negativas. Los rendimientos de los bonos a 10 y 30 años muestran máximos de 9 meses. Por otro lado, hoy se conocerán los resultados trimestrales de Apple y Amazon al cierre de las operaciones.

Los mercados europeos también retroceden, luego que el Banco Central de Inglaterra elevó las tasas de interés. El organismo elevó la tasa en 25 puntos básicos y el costo del endeudamiento llegó a el 5,25% en el Reino Unido, su mayor nivel desde 2008.

La decisión de elevar las tasas no fue unánime.