Marcel responde duramente a presidente de la CPC por dichos sobre Boric y situación de Jackson

Luego que titular de la Conferencia de la Producción y el Comercio, (CPC), Ricardo Mewes, tras la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de acuerdo para solicitarle al Presidente Gabriel Boric que pida la renuncia al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, realizara un llamado al Mandatario a actuar con firmeza de modo que se pueda retomar el diálogo político en el país, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respondió en duros términos al dirigente gremial.

“Respecto de las referencias a la situación del ministro Jackson, la verdad es que yo no recuerdo en mis años que he seguido en la política, no recuerdo a un dirigente empresarial que se pronuncie respecto de la decisión de mantener o no un ministro en el gabinete, yo creo que vivimos en un país con régimen presidencial, donde es el presidente quien decide sus equipos de colaboradores, y, por lo tanto, me parece que es un tema que no corresponde a un liderazgo gremial”, afirmó Marcel.

En entrevista con Radio Universo, Mewes señaló más temprano que “aquí tenemos un presidente que tiene que tomar esto con la mayor firmeza porque, nos guste o no, esto le está pasando en su gobierno y él tiene que liderar todas las conversaciones con todo el mundo político para ver cómo salimos de acá, y bueno, muchas veces habrá que hacer los sacrificios que correspondan, pero claramente él es el que tiene que liderar el país, es él que tiene la responsabilidad hoy día de sacarnos de donde estamos porque, de lo contrario, vamos a seguir en un tira y afloje político que no nos ayuda”.

Además el presidente de la CPC dijo que “cuesta, pero yo creo que más vale ponerse colorado una vez que rosado cien veces y creo que las decisiones hay que tomarlas, para eso nos gobiernan”.

Consultado sobre cómo el actual clima político podría afectar el poder avanzar para lograr aprobar el pacto fiscal, Marcel indicó que las puertas del gobierno van a seguir abiertas para dialogar y que espera que exista en el mundo político la generosidad, la visión de Estado y la preocupación por la cuidadanía para concurrir a dicho diálogo.