Latam Airlines cierra el primer semestre con ganancias e ingresos también mejoraron impulsados por aumento de pasajeros

Latam Airlines informó este miércoles sus resultados financieros al cierre del primer semestre. La empresa reportó ganancias por US$ 267 millones en los primeros seis meses de 2023, lo que se compara favorablemente con las pérdidas por US$ 903 millones registradas en el mismo lapso de 2022.

Estos resultados, señaló la empresa en su balance financiero enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) incluyen “el reverso de US$ 57 millones relacionado a un dividendo no pagado en el año 2020, reconocimiento de dividendo mínimo obligatorio por US$ 80 millones y la absorción de pérdidas acumuladas por US$ 7.501 millones. Producto de lo anterior el resultado acumulado disminuyó de una pérdida de US$ 7.501 millones al 31 de diciembre de 2022 a una utilidad de US$ 244 millones al 30 de junio de 2023″.

De manera trimestral, en tanto, la compañía anotó utilidades por US$145 millones entre abril y junio, un significativo resultados considerando las pérdidas por US$ 523 millones registradas en el segundo trimestre del año pasado.

Por otro lado, la empresa reportó ingresos por US$5.404 millones entre enero y junio pasado, esto es un aumento de 32% en doce meses. La empresa explicó este resultado, en gran medida, gracias a un 46% en los ingresos de pasajeros, compensado con la disminución de 18% en los ingresos de carga y 16,3% de otros ingresos. “El impacto de la apreciación del real brasileño representa mayores ingresos ordinarios por aproximadamente US$ 26 millones”, agregó la firma. En el trimestre, en tanto, la compañía logró ventas por US$2.632 millones, un 21% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

El CFO de Latam Airlines, Ramiro Alfonsín dijo que “los buenos resultados alcanzados en los primeros seis meses del año llevaron al grupo a actualizar su guidance (proyección) para el 2023. Se espera que el margen operacional ajustado sea entre 10% a 11%, subiendo desde 6% a 8% anunciado previamente y que el EBITDAR ajustado sea de US$2.350 millones a US$2.500 millones”.

El grupo además generó US$110 millones en caja durante el periodo y reportó una liquidez total de US$2.600 millones.

“Latam ha venido trabajando de manera sistemática y con la mirada puesta en el largo plazo. Nuestros resultados financieros son fruto de la combinación de una estrategia comercial efectiva, una atractiva propuesta de valor para los clientes, costos disciplinados, una red robusta en la región, una puntualidad destacada a nivel mundial y un sólido balance” dijo por su parte Roberto Alvo, CEO de la firma.

Operaciones

En el segundo trimestre del año, las operaciones consolidadas (medidas en ASKs, es decir, asientos-kilómetro disponibles) aumentaron 28,4% con respecto al mismo periodo del 2022. Las operaciones internacionales aumentaron en 48,4% en relación al año anterior, llegando al 93% de la capacidad operada en 2019.

Las operaciones domésticas de la filial en Brasil crecieron 18% comparados con 2022 (medidas en ASKs), mientras que las operaciones domésticas de las filiales de Colombia, Chile, Perú y Ecuador aumentaron 6,5% comparadas con el año pasado. Durante el segundo trimestre, el grupo movilizó 17,1 millones de pasajeros, un 22,6% más que igual trimestre de 2022.

Latam Airlines Colombia, por su parte, incorporó cinco aviones a su flota aumentando su capacidad en aproximadamente un 20%. Esto permitió un incremento en su participación pasando de un 24% en el primer trimestre a un 33% al segundo trimestre.