José De Gregorio: “No es descartable que la economía este año tenga crecimiento positivo”

El ex presidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, José de Gregorio, aseguró que “no es descartable que la economía este año tenga crecimiento positivo”. Esto, a raíz de las recientes cifras del Imacec y las perspectivas económicas de recesión.

“Las estimaciones generales (de crecimiento) estaban hablando de caídas de entre el 1% y 2%. Lo que vemos, es que se están corrigiendo muchas de las estimaciones a caídas entre 0% y 1%. Probablemente no haya caídas. No es descartable que la economía este año tenga crecimiento positivo, bastante leve, pero positivo” señaló De Gregorio en Radio Infinita.

En cuanto a la cifras de inflación proyectó que “si está bajando y cerramos el año con un 5% es una muy buena señal en términos de actividad, y que en algunos meses más podría permitir que haya un relajamiento monetario”.

Por otro lado, se refirió a la baja del dólar explicando que desde principio de año se ha debilitado en el mundo entero. “Hubo un debilitamiento del 10%. En Chile fue un poquito más agudo y parte de eso es el dividendo electoral”. Este último término, acuñado por Sebastián Edwards, refiriéndose al resultado del 4 de septiembre.

“El resultado tan masivo dio una señal de una reducción de incertidumbre. La incertidumbre que abría la propuesta constitucional era tan grande que el resultado la redujo muchísimo, y el tamaño del resultado mostró que nuestro país estaba mayoritariamente inclinado a reducir esos márgenes de incertidumbre” señaló el ex presidente del Banco Central.

Reforma tributaria

El decano de la FEN se refirió también la reforma tributaria que vuelve a su trámite legislativo después del receso parlamentario.

“Me cuesta pensar que una reforma tributaria por sí misma, que aumenta la carga tributaria, vaya a ser procrecimiento. Uno puede argumentar que tiene pocos efectos, que han elegido las áreas donde haya menor distorsión, pero algún impacto tiene sobre el crecimiento. No creo que sea dramático ni de primer orden, pero algo de efecto hay”, dijo.

De Gregorio aseguró que si bien nuestro país ha crecido, “nuestra productividad se ha quedado rezagada. Tiene mucho que ver con mala asignación”. Explicó que esto se debe a que “no tenemos los factores y los recursos en los sectores más productivos. Eso es lo que llamamos location que es un problema muy serio de productividad. Las economías rígidas obviamente tienen ese desafío en materia de productividad y yo creo que Chile lo tiene de manera muy importante”.

Mientras que, respecto a la propuesta de la Corporación de Producción y Comercio (CPC) que busca elevar en un punto el impuesto corporativo a las grandes empresas como alternativa al impuesto al patrimonio, De Gregorio hizo énfasis en que este debería ser transversal: “Yo creo que es muy importante que si uno lo va a hacer lo haga en serio”

“Creo que tiene que haber muchas más neutralidad en esto o si no generamos distorsiones y una economía dual donde el empresario no le conviene crecer porque va a terminar pagando más impuestos, donde andamos viendo como aprovechamos esta diferencia, como dividirnos la empresa. No es mucho lo que va a recaudar, en algo puede ayudar.” declaró.