IPoM de marzo: economistas prevén que el Banco Central proyectará una caída menos profunda del PIB, pero una mayor inflación

hace 41 minutos Tiempo de lectura: 6 minutos

Esto, principalmente por la sorpresa que mostró la economía con el Imacec de enero que creció 0,4%, por sobre las expectativas del mercado. No obstante, todavía no creen que dentro del rango de estimación de la actividad se incluya una variación positiva. Se consolida también la visión de que el instituto emisor no bajará la Tasa de Política Monetaria antes de junio, lo que debiera traslucirse en este próximo Informe de Política Monetaria que se presentará, esta vez, a comienzos de abril.