Sebastián Edwards: “El repunte reciente de la economía es producto del triunfo del Rechazo. Es el dividendo del 4 de septiembre”

La economía sorprendió en enero. El Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció un 0,4%, excediendo las expectativas más optimistas del mercado que esperaban hasta un alza de 0,2%, pero que se situaban en general en terreno negativo. Este hecho comenzó a cambiar las perspectivas y la mirada para este año. No obstante, sigue habiendo riesgo en el horizonte.

¿Qué explica este cambio en el escenario? Para el académico de la Universidad de California (UCLA), Sebastián Edwards, una de las principales razones fue el rechazo que tuvo el texto de la nueva Constitución que se votó el 4 de septiembre pasado. “La mayor fuente de incertidumbre y de malas perspectivas tenía que ver con el borrador constitucional elaborado por la Convención”, opina.

El economista no descarta la opción de que el Producto Interno Bruta (PIB) crezca este año, pero como contracara a este nuevo impulso, cree que el Banco Central deberá postergar el inicio de las reducciones en la Tasa de Política Monetaria para el último trimestre de este año.

La economía está mostrando un cambio de escenario, con mejores perspectivas tras el mejor Imacec de enero, ¿a qué responde este cambio?

-El repunte reciente es producto del triunfo del Rechazo. Es el “dividendo” del 4 de septiembre. Ese resultado contundente generó una suerte de vuelta a la normalidad en las perspectivas económicas, un regreso del sentido común. Ello permite a las compañías y a los inversores pensar en el largo plazo con cierta calma. La mayor fuente de incertidumbre y de malas perspectivas tenía que ver con el borrador constitucional elaborado por la Convención. Algunas de las políticas del gobierno generan cuestionamientos y dudas, pero ellas son menores en comparación con el tsunami refundacional de la Convención. Ese borrador espantaba a inversores nacionales y extranjeros.

Pero en este repunte, ¿ve principalmente factores externos o también internos?

-Ambos son importantes. A principios del año se produjo un cambio en la visión de los analistas internacionales sobre la economía mundial. De hecho, muchos expertos argumentaron que era posible que no hubiera una recesión en Estados Unidos. Fue algo que, incluso, yo adelanté en una entrevista a fines de enero. Sin embargo, este optimismo ha disminuido en la última semana, como consecuencia de las nuevas cifras de inflación en Estados Unidos y la zona del euro. El consenso ha vuelto a moverse hacia el pesimismo.

¿Ve un empeoramiento del escenario externo? ¿Puede impactar las expectativas de crecimiento para Chile?

-La situación internacional es incierta en estos momentos. Los últimos datos sugieren una inflación rebelde en EE.UU. y en Europa, lo que significa mayores tasas de interés en los próximos meses. Entre otras cosas, eso tendrá efecto en los tipos de cambio. Al mismo tiempo, China está por relanzar una nueva estrategia de crecimiento. Japón tiene un nuevo presidente del Banco Central. En mi opinión, aún es posible evitar la recesión mundial, pero la situación no es ni clara ni obvia. Por ahora, todo nebuloso, lo que sugiere que los inversionistas deben tomar una posición defensiva.

¿Cuánto le atribuye al ministro Marcel y su equipo económico en este cambio en las expectativas?

-Mario Marcel es la superestrella del gobierno. Su gestión transmite serenidad, profesionalismo, y conocimientos profundos sobre la economía. No cabe ninguna duda de que su presencia en el gabinete es de gran importancia. Sin él las perspectivas futuras del país estarían muy menoscabadas. Pero hay que reconocer que hay más que Mario Marcel. La incorporación de Luis Cordero al gobierno también ha dado tranquilidad.

¿Ve que el crecimiento de la economía puede ser positivo este año?

-Creo que es posible. Todo va a depender de tres factores. Que durante la discusión parlamentaria, las reformas principales del gobierno se muevan hacia la moderación, que los términos de intercambio, especialmente el precio del cobre, continúen siendo favorables, y que la nueva comisión constitucional mantenga la mesura y el sentido común. Que los nuevos comisionados se mantengan alejados de los delirios y las utopías mal cocinadas. Repito que no hay mucho misterio en el repunte económico reciente: el triunfo del Rechazo explica que Chile haya vuelto a ser el país más atractivo de la región para los inversionistas extranjeros.

Por otro lado, ¿este mayor crecimiento puede complicar la reducción de la inflación y que el Banco Central deba mantener por más tiempo la tasa de interés en niveles altos?

-El Banco Central tendrá que decidir sus próximas movidas en base a la información que obtenga en cada momento. Si la inflación empieza a ceder, podrá recortar las tasas pronto. Pero hay que reconocer que el tema es complejo y que hay muchas variables que influyen, incluyendo el precio del dólar, precio que ha fluctuado fuertemente durante las últimas semanas, y las acciones de la Reserva Federal. No tengo dudas que implementará, a lo menos, dos aumentos de tasas adicionales, quizás tres, durante el resto del año. En estos momentos solo se puede decir que hay una alta probabilidad que la Tasa de Política Monetaria en Chile será relajada antes de fines de año. Quien pretenda ser más preciso está simplemente especulando.

¿Ve recién para el último trimestre una baja en la Tasa de Política Monetaria en Chile?

-Me parece difícil una baja en la tasa de interés durante la primera mitad del año. El Banco Central solo deberá actuar cuando la caída de la inflación se haya consolidado y sea firme y sostenida. Si tuviera que definir un trimestre, diría el cuarto. Pero, obviamente, es una situación cambiante.

Para el gobierno qué sería mejor, ¿que la actividad no se contraiga, pero que la inflación se mantenga un poco más alta por un mayor tiempo o, al revés, una economía desacelerándose más rápido y una inflación ya controlada?

-En general, los gobiernos prefieren mantener la inflación bajo control. El problema es que cuando esta se desboca es muy difícil volver a domarla. Es por ello que la mayoría de las reglas de política monetaria seguidas por los principales bancos centrales le dan más peso a la inflación que al desempleo o actividad real. Pero, habiendo dicho esto, la figura ideal -lo que los economistas llaman una situación ricitos de oro- es que ambas variables se mantengan en el cuadrante deseado, vale decir: inflación y desempleo a la baja.

¿Cree que la reforma tributaria puede afectar nuevamente las expectativas o ya es algo que está internalizado?

-El proyecto presentado por el gobierno tenía deficiencias. Pero ese no será el proyecto aprobado. Me parece que hay buena disposición en la oposición para producir legislación moderada y razonable. Ahora, el problema de fondo con respecto a lo tributario es muy complejo desde el punto de vista político, y tiene que ver con que una gran proporción de las personas están exentas del global complementario. Rodrigo Vergara y sus colegas del CEP hicieron un estudio muy importante que, desafortunadamente, ha tenido poca difusión. Si Chile tuviera tramos de impuestos a la renta similares a los de España, la recaudación sería entre tres y cuatro puntos del PIB más alta.

Sebastián Edwards

En este punto, los empresarios han levantado como idea el subir uno o dos puntos el impuesto a las empresas en lugar de aplicar el impuesto al patrimonio, ¿qué le parece esa idea?, ¿es una buena moneda de cambio?

-El impuesto al patrimonio es un pésimo impuesto, porque es difícil de implementar y de controlar. Además, es un impuesto intruso. ¿Van a entrar los inspectores a las casas a verificar si el collar de perlas de la señora es de una o de dos vueltas?

¿Cuál sería una alternativa para que el impuesto al patrimonio no prospere?

-Hay muchas opciones mejores, incluyendo terminar con la renta presunta, ajustar los avalúos de las contribuciones, cerrar agujeros en la ley de herencia y otros. Y, claro, la sugerencia de las cúpulas empresariales de aumentar el impuesto corporativo tiene, incluso, más mérito que el impuesto al patrimonio.

¿Cree que el impuesto al patrimonio será una de las principales monedas de cambio del ministro Marcel para lograr los votos en el Senado?

-Estoy dispuesto a apostar, doble contra sencillo, que Chile no tendrá impuesto al patrimonio.

¿Cómo ve el crecimiento de mediano plazo considerando que el propio gobierno ajustó sus proyecciones para 2024 y 2025?

-La gran pregunta es la tendencia de más largo plazo, y ahí soy escéptico. Chile tiene un serio problema de productividad, y el mal manejo del tema de escolaridad y asistencia a los colegios durante la pandemia no ayuda en nada. Estamos graduando de colegios y universidades a personas que no tienen la capacidad analítica mínima para incorporarse al mundo de los robots y la inteligencia artificial. El problema es serio y a casi nadie parece importarle.

“Mario Marcel es inamovible (...) Me parece que el ministro Nicolás Grau ha mejorado”

-Se espera un cambio de gabinete en las próximas semanas, ¿cómo ha visto al equipo económico? ¿Cree que el Presidente Boric los debería mantener?

Mario Marcel es inamovible. En eso todos, todas y todes coincidimos. Me parece que el ministro Nicolás Grau ha mejorado. Estuvo en rodaje por varios meses, pero creo que ha logrado moverse en sintonía con Marcel. Con respecto a Desarrollo Social, no sé qué ha hecho el ministro Jackson. Me parece que es el más débil, el menos efectivo, el que hace más ruido. Yo recomendaría cambiarlo. Pienso que Andrea Repetto sería una gran reemplazante. Es alguien respetada por todo el mundo, una economista que conoce al revés y al derecho el tema social.

¿Es mérito del gobierno y de Hacienda el haber logrado superávit fiscal que se alcanzó el año pasado?

Es un mérito compartido por todos y todas, tanto de esta administración como de la anterior. Y eso es algo bueno para el país. Hay que tener una actitud inclusiva y celebrar a todos los involucrados.

¿Ve mejor al Presidente Boric de lo que fue en un comienzo de su gobierno?

Sí. Lo veo más tranquilo y relajado. Está “habitando el cargo”, cada vez con más prestancia y aplomo. Como viejo profesor, siempre pienso desde el punto de vista de las calificaciones, y al Presidente le he subido la nota. Más aún, creo que mejorará. Lo creo y lo espero. Le deseo lo mejor.

En una entrevista anterior dijo que Marcel era un adulto entre adolescentes, ya está mejor acompañado con Tohá y Uriarte. ¿Se ve un mejor comité político?, ¿no lo cambiaría?

El comité tiene cada vez más adultos, lo que es bueno. Pero hay que pensar en el gabinete como un todo, y ahí Luis Cordero en Justicia fue un muy buen fichaje. Relaciones Exteriores es el eslabón débil. También hay debilidades manifiestas en algunas subsecretarías.