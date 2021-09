Juan Sutil por crisis migratoria: “Cuando los países se abren y colaboran con la migración tiene que ser con políticas sólidas. En el gobierno anterior e incluso en este hemos fallado al respecto”

Tras participar en una reunión con más de 30 gremios empresariales, para elaborar una serie de propuestas que pondrán a disposición de los candidatos presidenciales y de la Convención Constitucional, el presidente de la CPC, Juan Sutil, se refirió a la crisis migratoria que se vive en el norte del país desde hace varios meses. Según cifras de la PDI solo este año han ingresado cerca de 15 mil personas por pasos no habilitados, y el número podría crecer una vez que finalice el estado de excepción a fines de este mes. El líder gremial dijo que los procesos migratorios requieren de políticas sólidas, y que los últimos gobiernos han fallado en eso.

“Yo lo he dicho, y me han criticado mucho genera tensión a los Cesfam, a los hospitales, a la política de vivienda. Hace 4 o 5 años no existía la tensión de los campamentos en la RM. El 57% de los campamentos son migrantes que no han tenido oportunidades. Cuando los países se abren y colaboran con la migración a través del apoyo humanitario o a través de las necesidades que los países tienen para poder crecer, en mi opinión tienen que ser con políticas sólidas y que permiten la integración. Creo que en el gobierno anterior e incluso en este hemos fallado al respecto”, dijo Sutil.

Migrantes venezolanos en Iquique.

Por otro lado, destacó la participación laboral de los migrantes en Chile y sostuvo que “ha sido muy importante y ha sido en ese aspecto positiva. Los países en la medida que tienen inmigración también tienen desarrollo y oportunidades para todos. El problema es como hacemos las cosas bien. En Chile en ese sentido se produjo una migración importante casi 2 millones de personas y eso le genera mucha tensión”.

Gobierno transitorio

El vicepresidente de la CC, Jaime Bassa, dejó abierta la posibilidad a que el próximo periodo presidencial sea menor a 4 años en entrevista con Tolerancia Cero. Ante esta opción, el presidente de la CPC, dijo que esto añade más inestabilidad.

“Eso yo creo que pone nuevamente inestabilidad al sistema. Tenemos un sistema político que define y elige a sus autoridades para un cierto periodo. La CC si así lo establece la mayoría que está preestablecida en los reglamentos y en las condiciones habilitantes de ella, habrá que respetar lo que la CC indique. Si se respeta eso, no significa que eso sea bueno para un país. Mientras más graduales sean los cambios, mientras más estables sean las autoridades, mejor para que la empresa pueda desarrollarse en ese ámbito”, señaló.

En cuanto al trabajo de la Convención indicó que “creo que la CC para bien o para mal ya tiene su reglamentación, se está votando y va a iniciar un proceso de discusión de los temas de fondo y las propuestas que el país ha solicitado. Creo que es un avance sustancial, independiente de que hubiera preferido que fuera mucho más fraterna y mucho más convocante”.

Propuestas empresariales

Más de 30 gremios empresariales de emprendedores, empresas pequeñas, medianas, grandes y de regiones, se reunieron en una jornada de trabajo, para compartir visión y elaborar propuestas comunes para avanzar en crecimiento inclusivo, generación de empleo de calidad y desarrollo sostenible. El material será puesto a disposición de candidatos presidenciales y Convención Constitucional.

Juan Sutil, explicó el trabajo que se está desarrollando y cuál es el objetivo. “Chile está inserto en un proceso de cambios, y la empresa, a juicio nuestros, es un pilar muy importante y tenemos que hacer cambio y fijar estrategia para hacerlo llegar”. Sutil comentó que estas propuestas esperan hacerla llegar a los candidatos presidenciales y a los constituyentes. “Los gremios de chile tiene algo que aportar”-

Joanna Davidovich, directora ejecutiva del Consejo del Salmón agregó que “es fundamental que el sector privado participe activamente en la conversación para seguir construyendo el futuro de nuestro país con una mirada de largo plazo contribuyendo a impulsar el crecimiento sostenible de Chile y a generar propuestas que potencien la inversión, el emprendimiento, el empleo y las oportunidades de progreso para todos”.