Gobernador de Tarapacá y crisis migratoria: “La gran población que permanece en los espacios públicos está siendo atendida en su gran mayoría por ONG. No da respuesta el gobierno”

Esta mañana el Gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, se refirió en CNN acerca de los hechos de violencia que ocurrieron este sábado, cuando un grupo de manifestantes incendiaron en una barricada carpas, colchones, juguetes, pañales y diversas pertenencias de un grupo de migrantes que se habían instalado con un campamento improvisado entre las calles Las Rosas y Avenida Aeropuerto.

Al respecto, indicó Carvajal, para poder ayudar a este gran grupo de personas afectadas se han contactado con distintas organizaciones, sin embargo no cuentan con las atribuciones para poder hacer más.

“Nosotros nos pusimos en contacto con las organizaciones que están trabajando desde el primer día en esto, y una gran red solidaria que ha funcionado precisamente para poder acompañar con financiamiento privado la posibilidad de que éstas familias, particularmente mujeres y niños, estén resguardados en algún espacio donde pudieran pasar la noche”, indicó.

En este sentido, agregó, están “todos los días monitoreando estas organizaciones”. Hoy día, sostuvo, “nuevamente nos reunimos con ellos y damos inicio a una solicitud a transportes que estaban necesitando una parte de población migrante para trasladarse y reubicarse en alguna otra parte del país”, explicó.

Uno de los problemas que han enfrentado, sin embargo, indicó Carvajal, es que no pueden otorgar mucha ayuda ya que esto está limitado a Interior.

“Las pocas tareas que pudiésemos encausar tiene que ver con la red de colaboración, ya que atribuciones y facultades no dependen exclusivamente de nosotros, sino que están enmarcadas en el gobierno interior a través de delegaciones presidenciales”, sostuvo.

Así, sostuvo, “la gran población que permanece en los espacios públicos está siendo atendida en su gran mayoría por la organizaciones de ONG que tenemos. No da respuesta el gobierno”.

“No podemos (entregar ayuda) por atribuciones ni facultades. Lo conversé con el alcalde de Colchane e Iquique, me mencionaron que no es posible intervenir recursos públicos en este problema migratoria porque la institución que hoy día es la única que puede asegurar este financiamiento es el gobierno interior. Estamos con las manos atadas”, sostuvo.

En cuanto a los hechos en sí, reiteró, “están bastante consternados”, y por ahora lo más importante, indicó, es reguardar la seguridad a los niños y niñas y mujeres de la población migrante, “que es fundamental respecto a nuestras tareas como gobierno regional”.

“Las responsabilidades respecto a la política migratoria es del gobierno de Sebastián Piñera. Y eso hoy día es lo que tiene como hecho importantísimo esta situación que está sucediendo en la ciudad de Iquique y Tarapacá. Pero ojo, es solo el lugar de ingreso de esta situación migratoria del país: Solo el 18% de la población migrante, y lo dice la a Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se queda en Tarapacá. El restante se desplaza mayormente a la capital del país”. agregó.