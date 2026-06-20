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    “No habrá peajes en Ormuz”: Trump asegura libre tránsito por 60 días y amenaza con cobros si fracasa acuerdo con Irán

    El presidente estadounidense afirmó que el paso por el estrecho no tendrá cobros durante el periodo de alto el fuego. La declaración llega después de que Irán anunciara un nuevo cierre de la ruta y antes de las conversaciones previstas este domingo en Suiza.

    Por 
    Felipe Rivera
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que no habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante los 60 días del periodo de alto el fuego pactado con Irán, aunque advirtió que Washington podría imponerlos si no se alcanza un acuerdo final.

    “No habrá peajes en el estrecho de Ormuz durante los 60 días del periodo de alto el fuego”, escribió Trump en su red social Truth Social. El mandatario agregó que tampoco habría cobros una vez vencido ese plazo, salvo que sean impuestos “por y para Estados Unidos” si el acuerdo no se completa.

    Trump justificó esa eventual medida como una forma de reembolso por los costos asumidos por Washington en Medio Oriente. En su publicación, sostuvo que Estados Unidos ha actuado como una especie de “ángel guardián” de los países de la región, tanto en el pasado como en el presente y hacia el futuro.

    La declaración ocurre en medio de una nueva tensión por el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo. Por esa vía circula cerca del 20% del crudo mundial, por lo que cualquier amenaza de cierre impacta de inmediato en los mercados energéticos.

    El anuncio de Trump llega horas después de que Irán declarara un nuevo cierre del estrecho, en respuesta a lo que Teherán considera violaciones del alto el fuego por parte de Estados Unidos e Israel, especialmente por los ataques israelíes en el sur de Líbano.

    Washington, sin embargo, ha puesto en duda que ese cierre sea efectivo. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) aseguró este sábado que el paso por Ormuz se mantiene abierto y que sus fuerzas siguen desplegadas en la zona para garantizar la libertad de navegación.

    De acuerdo con el Centcom, durante la jornada transitaron 55 buques mercantes por el estrecho, con más de 17 millones de barriles de petróleo destinados a los mercados internacionales. El organismo también sostuvo que el nivel de amenaza marítima se redujo a moderado, aunque advirtió sobre la presencia de minas y operaciones navales de limpieza.

    “No habrá peajes en Ormuz”: Trump asegura libre tránsito por 60 días y amenaza con cobros si fracasa acuerdo con Irán CENTCOM

    El conflicto por Ormuz se arrastra desde fines de febrero, cuando Estados Unidos e Israel abrieron una ofensiva contra objetivos iraníes. Irán respondió restringiendo el tránsito por el estrecho, lo que convirtió a esa vía marítima en uno de los puntos más sensibles de la guerra.

    Desde entonces, el paso por Ormuz ha sido usado como herramienta de presión política, militar y económica. Para Irán, el control sobre la ruta funciona como una carta de negociación frente a Washington y sus aliados. Para Estados Unidos, mantener abierto el estrecho es clave para evitar una nueva escalada en los precios del petróleo y garantizar el flujo energético hacia los mercados globales.

    El actual alto el fuego forma parte de un entendimiento preliminar entre Washington y Teherán, que busca abrir una ventana de 60 días para negociar un acuerdo más amplio. Ese plazo es el mismo al que aludió Trump en su publicación sobre los peajes.

    Más sobre:IránEstados UnidosDonald TrumpEstrecho de OrmuzMedio OrientePetroleoIsraelGuerraInternacionalMundoSuiza

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