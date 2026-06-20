Islandia reanuda la caza de ballenas tras dos años de pausa y en medio de protestas

Islandia reanudó la caza de ballenas tras una pausa de dos años, en medio de protestas de organizaciones animalistas y del debate sobre el futuro de esta actividad comercial.

Según informó la televisión pública islandesa RUV, dos barcos balleneros volvieron a zarpar esta semana, luego de que en las dos temporadas anteriores la actividad no se concretara.

En 2024, la entonces ministra de Agricultura, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, no autorizó la caza hasta después del inicio previsto de la temporada, lo que terminó suspendiendo la operación.

El año pasado, en tanto, la propia industria ballenera estimó que la temporada no sería rentable, por lo que los barcos tampoco abandonaron el puerto.

Islandia reanuda la caza de ballenas tras dos años de pausa y en medio de protestas

Protestas en Reikiavík

Uno de los barcos, el Hvalur 9, zarpó el jueves desde el puerto de Reikiavík con un manifestante encaramado al mástil, en un intento por impedir que la embarcación saliera del puerto.

De acuerdo con medios locales, el buque igualmente se hizo a la mar y el activista descendió más tarde en Hvalfjörður, antes de que el barco saliera a mar abierto.

La organización animalista Hvalavinir, cuyo nombre significa “Amigos de las Ballenas”, convocó una protesta para este domingo en el puerto de Reikiavík contra la reanudación de la caza.

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Debate por cuotas y posible prohibición

La reactivación ocurre en momentos en que el Instituto de Investigación Marina de Islandia recomendó reducir en una quinta parte las cuotas de captura y no superar los 150 rorcuales comunes y los 168 rorcuales aliblancos o minke, debido a la baja población censada.

Islandia es uno de los tres países del mundo, junto con Noruega y Japón, que todavía mantiene la caza de cetáceos amenazados.

Pese a la reanudación de esta temporada, la ministra de Industria y Comercio, Hanna Katrín Friðriksson, anunció en abril que pretende presentar un proyecto de ley para prohibir definitivamente la caza comercial de ballenas.