Joaquín Niemann tiene una pálida jornada y se desploma en el US Open

Joaquín Niemann tuvo una irregular tercera jornada en el US Open, el tercer major del año. El talagantino se desplomó en la clasificación luego de firmar una tarjeta de +2 tras 72 golpes. Así, completó una papeleta acumulada de +5 (215 impactos) y se ubicó como T39, lejos de los puestos de avanzada.

El chileno tenido un ajetreado paso por la siempre compleja cancha del Shinnecock Hills GC, ubicado en Nueva York. Fue protagonista al recibir una dura e histórica sanción por lanzar uno de sus palos. Sin embargo, este viernes fue uno de los mejores del día, lo que le permitió escalar y pasar el corte.

Tras ello, tenía el objetivo de continuar subiendo en el denominado como Moving Day. No obstante, fue todo lo contrario luego de concretar tres birdies (5, 13 y 16) y sufrir cinco bogeys (3, 4, 6, 12 y 15).

El líder del torneo es el estadounidense Wyndham Clark, que suma una tarjeta acumulada de -7. Este domingo, Niemann buscará subir escalafones en la tabla para mejorar el T23 de 2020, su mejor actuación en el certamen.