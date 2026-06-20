Joaquín Niemann deja atrás la penalización en el US Open con un brillante segundo día: “Voy a aprender de esto”

Joaquín Niemann demostró carácter este viernes. A menos de 24 horas de un jueves lleno de frustración, dejó atrás toda esa carga, sacó sus mejores golpes en la segunda jornada del US Open y abrochó su presencia el fin de semana en el césped Shinnecock Hills. Fue uno de los mejores del día, en el que firmó una tarjeta con 65 impactos, los que los colocan en la general con +3.

Joaco difícilmente olvidará lo sucedido en las últimas horas. En la primera jornada, sufrió una histórica penalización, por lo que terminó el jueves con +8 en la cuenta. El motivo de este castigo fue porque lanzó el palo en el hoyo 6, algo que está prohibido y que es considerado como una falta grave.

Este viernes salió a realizar su recorrido con la misión de tener una buena ronda para pasar el corte, y el talagantino cumplió. Siete birdies y apenas dos bogey lo hicieron posicionarse entre los mejores 50 del torneo. Joaco puso las cosas en orden otra vez, pasó el corte y ahora sueña con su mejor actuación en un major.

“Sí, me frustré bastante”

Una vez terminada su participación este viernes, Niemann fue consultado en la conferencia de prensa por lo que pasó y sobre la penalización. Fue autocrítico: “La golpeé dos veces fuera de límites por la derecha, dos malos swings. Luego, sí, me frustré bastante. No soy alguien que le guste tener ese comportamiento. Soy el primero en juzgarme cuando no me comporto en la cancha de golf”.

No obstante, el golfista nacional consideró que toda esta situación lo ayudó a tomar impulso para lo que sucedió en esta segunda jornada: “Eso fue un mal comportamiento de mi parte. Sentí que estaba un poco extra penalizado con la penalización de dos golpes, pero pienso que es lo que hay. Creo que voy a aprender de esto. Definitivamente me ayudó un poco a tener una mejor ronda hoy”.

“Estaba mirando alrededor. No había gente, obviamente. Nadie allí. No estoy orgulloso de ello, pero sí, quiero decir, a veces, sabes, toda la expectativa de tratar de jugar bien y las cosas no salen como quieres, te frustras, y ese fui yo allí”, cerró.