En vivo: Colo Colo debuta en la Copa Chile visitando a Recoleta
Los albos inician su participación en el torneo doméstico ante los albiazules en el Santa Laura.
Minuto a minuto
Recoleta 0-0 Colo Colo
La oncena de Ortiz para visitar a Recoleta
La alineación de Recoleta para recibir al Cacique
Inicia la transmisión
Bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo. En esta oportunidad les traemos el debut de Colo Colo en la Copa Chile. El Cacique se estrena ante Deportes Recoleta en el Santa Laura.
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
5.
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.