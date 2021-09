Jaime Bassa: “La discusión de fondo empezará el lunes 18 de octubre”

Tras una semana donde la mesa directiva de la Convención Constitucional tuvo varios encontrones mediáticos con el ejecutivo por el tema del aumento presupuestario, finalmente comenzó la votación en particular de los reglamentos del organismo. El viernes se supo de un brote de Covid-19 que “entorpeció un poco el trabajo”, según Jaime Bassa, porque se vieron obligados a suspenderla sesión.

Y si bien falta votar indicaciones, el vicepresidente del órgano redactor aseguró que durante esta semana acelerarán el tranco de trabajo y que trabajaran hasta más tarde si es necesario, porque quieren llegar a octubre listos para iniciar la deliberación de contenidos del texto constitucional.

La noche de este domingo, en Tolerancia Cero, Bassa afirmó que “puede que las primeras sesiones constitutivas de las comisiones permanentes se instalen la semana del lunes 4 de octubre”.

También explico que espera que “la discusión de fondo, de contenido, con las comisiones constituidas y con las coordinaciones elegidas, empiece el 18 de octubre”. Tras ser consultado si fue calculado así o era mera coincidencia, Bassa dijo que fue solo por “cosas del destino”, haciendo referencia al día en que en 2019 comenzó el estallido social que derivó en el proceso constituyente.

El convencional que postuló en cupo del Frente Amplio sostuvo sobre el proceso que comenzará ese día. “Probablemente los primeros dos meses de trabajo de cada comisión debieran destinarse a las decisiones estructurantes más importantes”, acotó en referencia al régimen de gobierno, por ejemplo, que espera “sea algo que se decida pronto”.

“Gane quien gane -las elecciones presidenciales o la conformación de la Cámara o del Senado- sí o sí el sistema de representación popular y el régimen de gobierno va a ser distinto (...) Lo razonable sería que la propia Constitución contemple adelantar las elecciones o establecer un período para renovar todos los cargos de representación popular, no sé, un año después de aprobada”, explicó Bassa. Y agregó que “el próximo gobierno no va a terminar con las mismas condiciones con las cuales está terminando el actual, precisamente porque las reglas van a cambiar a mitad de camino”, recalcó.

Preguntado por las diferencias que se han dado entre el Frente Amplio y el Partido Comunista respecto a las votaciones de las indicaciones, según él hay una tendencia a leer la organización política en la Convención con un lente parecido al orden parlamentario. “La representación constituyente tiene una función distinta a la que tiene la representación legislativa”, argumentó.

Polémicas y confianza

Sobre los puntos de inflexión del debate, Bassa dijo que “la gran diferencia hoy está en los dos tercios”. A su juicio, esa “discusión no es simbólica”. Y también aprovechó la instancia para adelantar que, a diferencia de Fernando Atria, sí está a favor del mecanismo de plebiscitos dirimentes, porque “permite empoderar al soberano” y que “es importante tener un mecanismo de desbloqueo” en algunos temas fundamentales.

En relación a la pérdida de confianza que ha tenido la ciudadanía en la Convención según las encuestas, mencionó que “hemos estado involucrados en un montón de problemas que han ido mellando el trabajo constitucional”. Y situó la votación a mano alzada durante la primera semana como el primero de estos errores.

Respecto a la renuncia de Rojas Vade consideró que la mesa directiva hizo lo que podía hacer y que “actuamos bien, subiendo los estándares” de como se habría actuado en algún caso similar en otro poder constituido.

Sobre las menciones del carácter de la república y la libertad de enseñanza en el reglamento propuesto, dijo que, en general, son polémicas que se han dado fruto de “malas interpretaciones” del trabajo de la Convención. “Hay errores no esforzados más bien inducidos desde afuera, que no son errores nuestros. Insisto, no son contenidos constituyentes que se hayan caído de la Constitución”, y esbozó que “puede ser” que haya habido errores comunicacionales.

Relación con el gobierno

A principios de esta semana se conocieron quizás las declaraciones más tensas entre el Ejecutivo y la mesa directiva. Sin embargo, Bassa dijo que la relación con el gobierno “ha estado bastante bien” durante el último mes y medio. “El cambio del secretario ejecutivo favoreció bastante”, agregó.

“Casi que empatizo con el ministro Ossa por lo difícil que debe ser, de alguna manera, articular almas tan distintas dentro del ejecutivo, con la ausencia de un liderazgo que pueda alinearlas”, señaló el abogado. Y acusó que, dentro del gobierno, hay sectores que no reconocen la legitimidad de la Convención, sin identificar quienes específicamente.

Preguntado por las posiciones del presidente Piñera y la divulgación del trabajo de la Convención en la comunidad internacional, Bassa dijo que “el discurso del gobierno ha sido equívoco”. Respecto a las “almas del gobierno” que mencionó en su alocución, dijo que hay “una que colabora y otra que obstaculiza”.

En torno a la detención de la constituyente Tiare Aguilera, Bassa manifestó que la baja del oficial involucrado es una “buena señal”. Y por último, dijo estar muy optimista con el trabajo que ha realizado la Convención en estos meses.