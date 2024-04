Comisión de Gobierno de la Cámara enviará nota de molestia por ausencia de Tohá y Monsalve en debate por control migratorio

En una votación dividida, este martes los integrantes de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados acordaron enviar una nota de molestia por la ausencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá y del subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, a una sesión para debatir sobre control migratorio.

La instancia de la Cámara Baja, que cuenta con mayoría de parlamentarios de oposición, aprobó enviar la nota por 7 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.

Los votos a favor fueron de los parlamentarios UDI Fernando Bórquez y Juan Fuenzalida, el RN Miguel Ángel Becker y el independiente de esa bancada, Bernardo Berger, José Meza (Partido Republicano), Joanna Pérez (Demócratas) y Rubén Oyarzo (ex PDG).

La diputada Pérez, presidenta de la instancia, recalcó la relevancia de la comisión asegurando que “es tremendamente importante ver el tema de migración, lo que sucede en los pasos no habilitados, los decretos de expulsión, lo que está pasando en el país con la situación con Venezuela, ya que hace algo no menor, y esta es la comisión especializada de ver esas materias (...) Esas materias de migración, guste o no guste, van a llegar acá. No se le puede torcer la mano a lo que dictamina la comisión y su objetivo”.

Sobre la ausencia de las autoridades, Pérez indicó que “hasta última hora el subsecretario venía, y nosotros entendíamos que no venía la ministra, pero hoy día ya no viene ninguno, y nos envían una nota que si pudiéramos escuchar a la señora Ana Lya Uriarte, en reemplazo o en representación del subsecretario”, y agregó que ante esta situación “la comisión está manifestando una nota de molestia, porque esto es un tema urgente, necesario para el país, no para solo el gobierno, sino para el Estado”.

La presidenta de la comisión indicó que Tohá y Monsalve serán citados nuevamente a la instancia para hablar sobre estas materias.