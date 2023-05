Los precios del petróleo caen por incertidumbre en torno a acuerdo de deuda en Estados Unidos y reunión de la OPEP+

Los precios del petróleo cayeron más de un 4% el martes por la preocupación sobre si el congreso de Estados Unidos aprobará el pacto sobre el techo de la deuda y tras mensajes contradictorios de los principales productores que enturbiaron el panorama de la oferta antes de la reunión de la OPEP+ de este fin de semana.

Los futuros del crudo Brent bajaron US$ 3,53, o un 4,6%, a US$ 73,54 el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó US$ 3,21, o un 4,4%, respecto del cierre del viernes y finalizó en US$ 69,46 barril. Variaciones que se dan respecto al viernes ya que el lunes no hubo cotización del contrato WTI por un feriado en Estados Unidos.

Las dudas sobre el futuro del acuerdo nacieron ya que algunos legisladores republicanos de extrema derecha dijeron que podrían oponerse a un acuerdo para elevar el techo de la deuda en Estados Unidos, el mayor consumidor de petróleo del mundo. El presidente demócrata, Joe Biden, y el jefe de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, se mantuvieron optimistas sobre la aprobación del acuerdo.

Biden y McCarthy forjaron un acuerdo durante el fin de semana que debe ser aprobado por un Congreso estadounidense dividido antes del 5 de junio, día en que el Departamento del Tesoro ha dicho que el país no podrá hacer frente a sus obligaciones financieras, lo que podría perturbar a los mercados financieros.

En esa línea, McCarthy instó el martes a los miembros de su partido a apoyar el acuerdo.

“El gran elefante en la habitación es el continuo drama sobre el techo de la deuda”, dijo Phil Flynn, analista de Price Futures Group. “Hasta que consigamos los votos, el mercado va a estar en vilo”, agregó.

En tanto, la fecha límite de la deuda casi coincide con la reunión del 4 de junio de la OPEP+, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia. Los operadores no estaban seguros de si el grupo aumentará los recortes de producción, cuando la caída de los precios pesa sobre el mercado.

El ministro saudí de Energía, Abdulaziz bin Salman, advirtió la semana pasada a los vendedores en corto que apostaban por una caída de los precios del petróleo que “tuvieran cuidado”, en una posible señal de que la OPEP+ podría recortar la producción.

Sin embargo, los comentarios de funcionarios y fuentes petroleras rusas, incluido el viceprimer ministro Alexander Novak, indican que el tercer mayor productor de petróleo del mundo se inclina por mantener la producción sin cambios.