Marcel valora trabajo de exsubsecretario Larraín: “Fue clave en la arquitectura del proyecto que presentó el gobierno”

Continúan las repercusiones tras la salida del exsubsecretario del Trabajo, Christian Larraín, quien presentó su renuncia el viernes pasado. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó el trabajo de la exautoridad de gobierno, y evitó referirse al motivo de su salida.

“Christian Larraín fue clave en la arquitectura del proyecto que presentó el gobierno. Hizo un gran trabajo, liderando un equipo técnico y trabajando con los técnicos del equipo de Hacienda. Creo que ese es su gran aporte en materia previsional. El proceso de discusión del proyecto ha sido muy complejo. El gobierno busca acuerdos amplios. Ha mencionado que no tiene líneas rojas y que tiene disposición a negociar, pero la contraparte no se sienta en la mesa. Hemos tenido numerosos episodios en lo que nos encontramos es lo que se trata de demorar la discusión de la reforma previsional”, dijo el ministro en Radio Concierto.

Y agregó que “desconozco lo que ocurre al interior de otro ministerio. El gran problema que hemos tenido es la ausencia de un interlocutor en un proceso de búsqueda de acuerdo que requiere una contraparte... no me corresponde estar comentando sobre la relación de otras autoridades. Lo fundamental es como sacamos una buena reforma previsional para el país. Quien entra y quien sale es un dato de la causa”.

El secretario de Estado defendió la propuesta de pensiones del Ejecutivo, y reiteró que el gobierno no tiene líneas rojas.

“La propuesta del Ejecutivo tiene propiedad, heredabilidad y libertad de elección. En mi experiencia que es más o menos larga en temas de políticas públicas, cuando uno quiere buscar acuerdo en torno a un proyecto de ley hay dos alternativas. Uno llevar a cabo una discusión política en paralelo y tratar de buscar grandes acuerdos. La otra alternativa es ir votando en el proceso legislativo. El tema que se ha planteado es como dar señales de flexibilidad, como mostrar hacia donde podría evolucionar el proyecto. No estamos en una negociación paralela, ni tampoco se está votando el proyecto”, señaló.

Asimismo, enfatizó que “la propuesta del gobierno habrá que verla en el momento en que se pueda producir esta conversación. Es ahí donde surgen los votos. Uno no puede ir a ciegas proponiendo cosas sin ninguna respuesta con la contraparte. El gobierno siempre ha estado dispuesto a flexibilizar. He dicho hasta el cansancio que el gobierno no tiene líneas rojas en esta materia. El gobierno tiene una propuesta que cree que es sólida, pero está dispuesto a ver alternativas que contribuya a los mismos objetivos que se están buscando. No hay una pugna entre duros y blandos. El tema es como se logra una conversación fructífera”.

Una denuncia por acoso sexual habría gatillado la salida de Christian Larraín del gobierno. El exsubsecretario hizo sus descargos y señaló que “estamos en presencia de una cultura de la cancelación sin ninguna investigación previa de lo que se te acusa”. Y reconoció que había diferencias con la ministra del Trabajo por la reforma previsional.