Ministra Zaldívar dice que el 95% de las personas que aún tienen fondos podrán retirar su segundo 10% con proyecto del gobierno

Una agitada jornada ha tenido el gabinete del presidente Sebastián Piñera luego que ayer el gobierno anunciara que recurrirá al Tribunal Constitucional para bloquear el proyecto del segundo retiro del 10% que avanza en el Congreso.

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, dijo en ese sentido que el gobierno no busca con esa acción impedir el cobro del beneficio, sino que “se haga como corresponde, no se haga a través de un resquicio”.

En conversación con T13, la secretara de Estado afirmó que el retiro debe tener límites y que no deberían acceder a ese abono aquellos que no lo necesitan. Por lo mismo, destacó el proyecto alternativo que presentó el gobierno, el cual pone “bordes” a este retiro.

“En su fondo, lo que hace (la iniciativa del gobierno) es reconocer que hay personas que están pasándolo muy mal, que necesitan tener una posibilidad para poder resolver sus problemas, pero poniéndole los bordes que son necesarios porque no corresponde que alguien que no lo necesita reciba un beneficio, reciba un regalo del Estado financiado por todos nosotros”, dijo la ministra, en referencia al no pago de impuestos.

Esta última parte de sus declaraciones generaron mucha controversia en redes sociales.

Con todo, la autoridad igual destacó que la gran mayoría de quienes aún tienen recursos en sus cuentas de capitalización privada podrán acceder a ellos con la iniciativa paralela que presentó el gobierno la semana pasada.

“El proyecto que presenta el Ejecutivo va a permitir que cerca del 95% de las personas que retiraron la primera vez lo puedan hacer si es que aún tienen fondos, solo se limita a las personas de más altos ingresos en nuestro país de hacerlo”, aseguró Zaldívar.