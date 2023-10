Nicolás Grau y elecciones en Argentina: “Nuestra relación de Estado son excelentes y no pueden depender de quién salga electo”

Durante esta jornada argentina elegirá a su nuevo presidente de la República. La lista de postulantes la integra, Javier Milei, que encabeza las encuestas, el peronista y actual ministro de Economía, Sergio Massa Patricia Bullrich. También están actual gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y la diputada de izquierda Myriam Bregman.

Ante este escenario, el ministro de Economía, Nicolás Grau, fue consultado en el programa Estado Nacional cuál es la mejor opción que le conviene al país. “Nuestras relaciones de Estado con Argentina son excelentes y esas relaciones no puede depender de quien salga electo, de ningún país”, expresó.

Por lo mismo, dijo que “ambos lados haremos el mayor esfuerzo para las relaciones (económicas y de Estado) se mantenga y se desarrolle”.

En otro ámbito, el secretario de Estado también fue consultado por la opinión a favor de la nueva constitución que expresó el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, al que se le sumaron de manera explícita los titulares de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami)

“Todas las personas tienen derecho a emitir su opinión. Uno puede discutir si cuan informada es una opinión de esa naturaleza cuando todavía no está el texto final, pero sí tienen derecho a hacerlo”.

08/08/2023 NICOLAS GRAU, MINISTRO DE ECONOMIA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Grau no quiso pronunciarse sobre su preferencia en particular: “Sería mala idea que yo hiciera alguna declaración de ese tipo. Ha habido muchos comentarios y en esto hay en una carta de economistas de todos los sectores respecto los temas tributarios en la Constitución. Es algo que hay que mirar con atención. Es bueno que se lea esa carta, y mi opinión persona no contribuye en este momento al debate”.