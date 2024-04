El ministro de Economía, Nicolás Grau, valoró la gestión del gobierno del Presidente Gabriel Boric en buscar medidas para acelerar la tramitación de proyectos, pero advirtió que, ante las demoras de respuestas que denuncian los inversionistas, la gestión que puede generar la administración de turno no va a dar respuestas a dichas demandas. Ante esto, el secretario de Estado resaltó que la reforma a los permisos sectoriales que propuso el Ejecutivo da respuestas a los problemas que alertan quienes buscan invertir en Chile.

“Hace poco logramos su aprobación en términos generales, de forma unánime. Y en la Comisión de Economía tenemos a todos los sectores políticos en toda la amplitud que tiene actualmente la Cámara de Diputados y Diputadas en particular. La dificultad está en cuánto apuramos el tranco en esto”, dijo el ministro Grau en el marco de un seminario sobre el tema de Clapes UC.

Grau estima que la mejora significativa en la tramitación de proyectos solo se va a lograr con la reforma a los permisos

El secretario de Estado comentó en la instancia que ya para “un par semanas” la comisión va a empezar a votar en particular el proyecto. “El esfuerzo es principalmente justamente lo que inspira este proyecto, como hacer buena regulación, o en este caso, buenas políticas públicas, al mismo tiempo que lo hacemos de forma muy acelerada”, comentó el ministro Grau.

De esta forma, el ministro Grau llamó a los asistentes, que estaba compuestos por el mundo académico ligados a la UC y empresarial -como la presidenta de la Sofofa, Rosario Navarro, a genera las condiciones para que la iniciativa no vea frenos en su tramitación: “Todo lo que ustedes nos puedan ayudar para que ese estado de ánimo se mantenga, de estar disponibles para ir a toda velocidad tramitando este proyecto, es justamente lo que nosotros agradeceríamos con mucho entusiasmo”.

Sin embargo, el secretario de Estado también resaltó que como Ejecutivo realizan un trabajo para avanzar con los proyectos de inversión a la espera de que la reforma a los permisos sectoriales vea la luz.

“Nuestro problema principal en la próxima década no va a ser de falta de inversión, va a ser de cómo coordinar todo esto y hacerlo, que tenga un impacto positivo en cada una de estas regiones y por eso estamos trabajando con ellos y logrando acuerdos en términos de capital humano, de infraestructura común, en fin. Y que por sobre todas las cosas, superemos estos cuellos de botella para que no se nos vaya todo este interés de inversión por el exceso de burocracia que podríamos tener en ese momento”, dijo.

Así, el llamado del ministro Grau fue contextualizado en base a que ven como la inversión extranjera va en aumento: “esto no es una razón para estar tranquilo o, por ejemplo, creer que no es importante hacer reformas profundas en materia de permiso, todo lo contrario, nuestra visión como gobierno es que por distintas razones Chile va a entrar en un ciclo de mucha más inversión, tanto extranjera como directa, y nuestro problema principal es que esa inversión ocurra rápido, que no existan estos tiempos excesivos de espera que estamos teniendo en términos de trámite.

“Esta tendencia que vemos positiva para nosotros nos refuerza que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más importante por hacer estas reformas estructurales, para efectos de que este interés que existe por invertir en Chile no tenga como cuello de botella la lentitud de las tramitaciones y la falta de certeza que existe en nuestro diseño institucional actual”, agregó.

En la instancia, el secretario de Estado aprovechó la oportunidad de apuntar a la dificultad que ven para completar la demanda por programadores y el alto costo que ven que les significa para el fisco la contratación de estos expertos. Esto, basado en que la eficiencia que se busca comprende un proceso de digitalización y conexión entre distintas organizaciones del Estado, entre otros requerimientos que buscan hacer más eficientes mediante medios como la tecnología.

Sobre el proyecto, Grau expuso que la iniciativa, partiendo de lo que ya existe, busca generar un sistema de autorizaciones más eficiente, reducir los plazos de tramitación, estandarizar los procesos y aumentar la transparencia del proceso. Simplificar permisos de bajo riesgo, establecer normas mínimas de tramitación, fortalecer el silencio administrativo positivo, crear un servicio de monitoreo y promover la mejora continua en la gestión de autorizaciones son partes de las iniciativas que busca el proyecto de ley.

Ante este contexto, se espera reducir los tiempos en la tramitación, con un beneficio especial a las empresas de menor tamaño, proyectos públicos relevantes y facilitar la inversión y desarrollo de proyectos para sectores claves como el hidrógeno verde y el litio.