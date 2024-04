El ministro de Economía, Nicolás Grau, dijo estar contento tras el anuncio de que la Comisión Antidistorsiones accedió a la petición de Huachipato de sobretasas al acero chino en línea con el porcentaje que esperaban desde la industria local, 24,9% el porcentaje aplicado a las barras de acero para fabricar bolas de molienda y 33,5% para las bolas convencionales. Así, el secretario de Estado estima que la medida de carácter provisorio dará margen para para que empresas como la Siderúrgica Huachipato logre acordar con las mineras contratos de largo plazo que hagan sostenibles sus operaciones en el largo plazo y, por otro lado, defendió la medida de sobretasas como un actuar técnico y no político.

“Lo que puede pasar que, si la empresa considera que hay una nueva situación de dumping, puede hacer una nueva solicitud, puede pasar también que el mercado entre una situación más parecida a la que teníamos hace algunos años, donde no teníamos esta situación que tenemos ahora, que depende más principalmente de una situación macro global, en que desde China hay una producción muy fuerte, que no es absorbida por su mercado local. Ese es, digamos, el fenómeno global que está explicando que esta discusión ocurra en todo el mundo”, dijo el ministro Grau en entrevista con T13 radio, y en el contexto de que la Comisión Antidistorsiones deben tomar una decisión definitiva en el tema este 09 de septiembre y esta no durará más de un año en base con lo que dice la normativa chilena.

Grau defiende a la Comisión Antidistorsiones tras sobretasas al acero chino y ve espacio para una solución al largo plazo

Ante este contexto, el ministro Grau resaltó lo positivo de la noticia ante la situación de que Huachipato anunció que va a revertir su plan de cierre tras verse satisfecho con las sobretasas y dado que, a juicio del secretario de Estado, los plazos que dura las sobretasas darían espacio para soluciones de mediano y largo plazo a las empresas relacionadas.

“Estamos convencidos como gobierno que esto no tiene que ver con, digamos, un acto de beneficencia de las empresas mineras, sino que nosotros creemos que es un buen negocio para las empresas mineras lograr contratos de largo plazo que tengan distintos componentes”, dijo el secretario de Estado. Desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric estiman que las mineras y las empresas del acero en Chile pueden lograr acuerdos en temas como entrega a tiempo de los insumos, planes para la reducción de la huella de carbono y generar condiciones para que firmas, como Huachipato, puedan hacer inversiones en sus operaciones para mejorar la calidad de sus productos derivados del acero y usados para la minería.

“Lo que nosotros le hemos planteado a las mineras es que estamos convencidos de que aquí hay una oportunidad de negocio en la medida que se ponga esta perspectiva de largo plazo. Ahora, una vez que nosotros transmitimos ese punto de vista, por supuesto, es una decisión de las mineras, tanto de CAP como de las mineras involucradas, ver cómo ellos canalizan esto, cómo ellos logran este contrato de largo plazo”, agregó el ministro Grau en base con que no busca incumplir las leyes de libre competencia.

Por otro lado, Grau también aprovechó la instancia para defender la decisión de sobretasas al acero chino tras la primera que aplicó este año y ahora aumentó tras escuchar los diversos argumentos de las partes involucradas, y estimó que el acta, que se publicará durante esta jornada, dará cuenta que la decisión se habría basado en argumentos técnico y no políticos, una postura que se plantea desde las firmas afectadas por las medidas y los detractores de este escenario en base con los representantes de la instancia que están ligados al gobierno.

“El acta publica todos los argumentos y todas las consideraciones técnicas que se tomaron para efectos de esta decisión. Las personas que participan en la Comisión Antidistorsiones, más allá de la manera en que se define su conformación, son personas que tienen que tomar su decisión en base a elementos técnicos, en base a evidencia, y eso es justamente lo que se va a poder ver una vez que se revise el acta”, apuntó.

Nicolás Grau

“Polémica un poco artificial”

En la entrevista, el ministro Grau también fue consultado por las consecuencias que generó que se dio a conocer que él asistió a a jugar un partido de futbol cuando en paralelo se desarrollaba una cena de la Cesco Week, uno delos eventos más importante para la minería. Ante esto, el secretario de Estado calificó el hecho como una “polémica un poco artificial”.

El ministro de Economía explicó que cumplió en la semana con sus responsabilidades en el evento a lo largo de las instancias que se desarrollaron durante la semana y que, en aquella cena, eran otros los ministros designados a asistir a dicho en encuentro en compañía del Presidente Gabriel Boric.

“He conversado con las mineras y con el equipo directivo CESCO, y nadie piensa que esto fue un problema. Estaba todo avisado, y creo que se mezclaron cosas que no entiendo muy bien porque surgió esa discusión, y tampoco entiendo muy bien porque, si era tan claro desde el comienzo que yo había participado en una actividad tan importante como la inauguración, se puso como que yo había faltado mis responsabilidades. Entiendo que la verdad no es un tema”, cerró el ministro Grau.

Por otro lado, el ministro Grau fue consultado por la nota de PULSO en relación con la Gigante china CWE envía cartas a los ministros de Hacienda, Economía, RR.EE. y Energía para destrabar proyecto energético por US$350 millones. Principalmente por la falta de respuesta que argumenta la firma a una respuesta a su demanda de destrabar la iniciativa.

En esa línea, el secretario de Estado comentó que los atrasos responden a los problemas de tramitación de proyectos que se arrastran en el pasado. Así, desde la cartera de Economía destacaron su trabajo para reducir los plazos de tramitación durante la actual gestión, pero apuntaron que el principal cambio se generará con la reforma a los permisos sectoriales.

“Este sistema de permisos sectoriales no funcionaba bien, por distintas dimensiones, y por eso que nos embarcamos en una reforma sumamente compleja, muy ambiciosa, pero que vamos a sacar y que queremos sacarla durante este año, y yo hago un llamado a todos los parlamentarios a que saquemos esto adelante con la mayor rapidez posible, porque es urgente para el país y para acelerar la inversión”, dijo Grau, quien agregó que dice que existe una buena recepción al proyecto por parte del Congreso, donde el gobierno no tiene mayoría.