Pardow dice que el Ministerio de Energía no encontró un caso de corrupción tras investigación por tráfico de influencias

El ministro de Energía, Diego Pardow, afirmó que la cartera investigó en su momento la denuncia por tráfico de influencias durante el paso por la cartera del ex ministro Claudio Huepe, y en relación a la tramitación del proyecto de ley que en 2022 estabilizó las cuentas de la luz.

“Nosotros no hemos encontrado ningún antecedente de aquello y sin perjuicio de ello hemos todo el tiempo facilitado toda la información que se nos ha requerido por parte de los organismos que están investigando estos hechos”, dijo Pardow al ser consultado si descarta que en la cartera hubieran encontrado un “hecho que revista carácter de corrupción”.

El caso, según reveló Ciper, se inició por una denuncia anónima que vincula a una lobbista de la empresa Engie y exfuncionaria de la Subsecretaría de Energía con la principal asesora de Huepe en la tramitación del proyecto (ver nota).

“En los días siguientes se realizó una investigación sumaria, el oficio mencionaba al ex ministro y a una funcionaria que en ese momento pertenecía a la subsecretaría de Energía, se hizo una investigación sumaria a esa funcionaria, la investigación fue sobreseída por no encontrar ninguna infracción en el principio de prioridad administrativa, sin perjuicio de ello, esa funcionaria renunció y ya no forma parte del Ministerio”, explicó Pardow sobre el proceso que impulsó la cartera al recibir un oficio por parte de la Policía de Investigaciones (PDI) por el tema durante septiembre del año pasado.

Ante este contexto, el ministro de Energía aclaró que el oficio de la PDI solicitaba un conjunto de informaciones que, “fue entregada oportunamente y junto con manifestar que estamos disponibles para hacer entrega de cualquier antecedente que sea necesario”.

En tanto, la investigación de Ciper destacó que Generadoras de Chile les dijo “que pudieron existir conversaciones vía mensajería instantánea con funcionarios para ¨´comentar correcciones puntuales de términos técnicos y financieros mal empleados o escritos erróneamente en el proyecto’, aunque descartaron irregularidades”, dice el reportaje.

Molestia en el Senado

Mientras que, la Comisión de Energía del Senado, con el ministro presenté y de forma transversal, le manifestó su molestia al jefe de la cartera por enterarse de este episodio por medio del reportaje.

“Realmente no tengo más antecedentes respecto a la investigación. Esto fue, de nuevo, un oficio que fue contestado hace seis o ocho meses atrás y entregando los antecedentes correspondientes, sin perjuicio de que entiendo la frustración que señalan y no volverá a ocurrir”, dijo Pardow tras las críticas.

Sin embargo, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, reiteró las críticas por el episodio y lo acotado de la explicación: “Lo que usted indica ahora es una simplificación al máximo de lo que estamos hablando (...) a mí me gustaría entender qué acciones se han emprendido al interior y qué conclusiones hay, de una mirada más amplia, respecto a los hechos que ahí se describen”, dijo

“Faltó deferencia total”, acotó el senador del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, en el contexto de la sesión de la comisión.

Ante este escenario, los senadores, por medio de sugerencia del ministro Pardow, acordaron oficiar al ministerio de Energía para conocer más en detalle sobre la investigación del sumario que realizó la cartera contra la exasesora de Huepe

“Vamos a exigir al ministro, ahora en la Comisión de Minería y Energía del Senado, un completo detalle de las características sumariales de lo que se instruyó, de porque hubo un sobreseimiento y luego en dos días una renuncia voluntaria”, acotó Castro.