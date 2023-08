Pensiones: Boric pide generosidad a la oposición y que se vote la reforma en septiembre

En la comuna de Macul, el presidente Gabriel Boric, junto a la expresidenta Michelle Bachelet realizaron un conversatorio para reimpulsar la reforma previsional que está sin mayores avances en el Congreso. El Mandatario hizo un llamado a la oposición a actuar con generosidad y reciprocidad, y que la reforma se vote en septiembre en la Cámara de Diputados.

“Llegó el momento de ponerse de acuerdo. Ingresamos la reforma previsional hace 10 meses. Algunos dicen que no hemos querido sentarnos a discutir, que no ha habido suficiente tiempo, o que no van a discutir hasta que se vaya tal o cual ministro. Tenemos el deber todos juntos de sacar este proyecto adelante, y los proyectos en política nunca sale el 100% de lo que uno quiere. El arte de la política es ponerse de acuerdo entre quienes piensan distinto, pero poniendo en el centro el bien común”, dijo el Mandatario.

Y agregó que “el actual debate de la reforma de pensiones ha politizado en el peor sentido posible, y poniendo los intereses particulares por sobre el bien común. Quiero desde acá hacer un llamado a que nos pongamos de acuerdo. A la oposición a dialogar para que pongamos en el centro a las personas mayores. Hemos estado disponibles a mejorar las herramienta, le pido a la oposición reciprocidad y generosidad pensando en el bien de Chile. Cuando hay quienes no se sientan a la mesa, eso no debilita al gobierno. Los que pierden son los chilenos y chilenas. Sentémonos a la mesa ya, lleguemos a acuerdo ya, y que la reforma de pensiones se vote en septiembre en la Cámara de Diputados”.

Tuvo además, palabras para José Piñera, creador del actual sistema de AFP, y señaló que “cuando se planteó la necesidad de la reforma previsional en 2006 fue porque el sistema de AFP mostró su fracaso en entregar pensiones dignas. El creador dijo que era un Mercedes Benz, a donde la viste”.

Quien fue la invitada estrella del acto realizado este viernes, fue la expresidenta Bachelet, quien valoró la reforma que impulsa el Ejecutivo, y aseguró que el actual sistema tiene problemas de legitimidad de origen.

“Las dos comisiones dejaron claro el diagnóstico. Que era un sistema que no tenía legitimidad de origen, porque fue creado en dictadura. El país necesita un sistema de pensiones que mejore las pensiones. El actuar gobierno busca resolver el problema de los actuales jubilados y de futuros jubilados. El empleador va a tener que ponerse con algunas luquitas. Crea beneficios especiales para las lagunas, y apoya a la mujer que recibe peor pensión. Se busca crear una entidad pública, para que las personas puedan elegir, y se incrementa el monto de la PGU”, sostuvo Bachelet.

Además, llamó a llegar a un acuerdo en la materia, e hizo hincapié en la necesidad de un pacto fiscal.

“Necesitamos un gran acuerdo nacional. Es importante que todos los sectores se sienten en la mesa y se centren en el interés de las personas. Eso es lo que debe primar, lo que nos debe unir. Para que esta reforma se apruebe se requiere el quorum calificado. Es una buena señal que un conjunto transversal para sentarse en la mesa técnica”, señaló.

Y agregó que “necesitamos pacto fiscal para que las pensiones se mejoren ahora”.