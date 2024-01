Reforma previsional: diputados aprueban autopréstamo y subir el tope imponible en pensiones, salud y otras cotizaciones

Los diputados de la Comisión de Trabajo este lunes continuaron votando en particular la reforma previsional. La sesión partió con recriminaciones de los parlamentarios de Chile Vamos contra el presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Santana (PS), producto de la reunión que sostuvo en la casa del exalcalde de Santiago y La Florida, Pablo Zalaquett, para hablar de pensiones, y donde hubo representantes de AFP.

Pese a que ese inicio de la sesión fue tenso, luego los ánimos se calmaron cuando los diputados iniciaron la votación del proyecto, a diferencia de lo que había ocurrido la semana pasada, momento en que los diputados de Chile Vamos se retiraron de instancia sin votar nada.

Todo partió unas horas antes este lunes, cuando la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se reunió con los diputados de Chile Vamos que integran la Comisión de Trabajo, en una cita que los parlamentarios calificaron con “buen tono”. Allí el gobierno acordó formar una mesa con técnicos de diputados UDI y RN este martes, con el objetivo de encontrar una fórmula de consenso para subir pensiones a los actuales jubilados.

Lo cierto es que los parlamentarios en la reunión no llegaron a consensos, pero lograron limar asperezas con el gobierno luego del percance de la semana pasada, cuando terminaron retirándose de la sesión donde se empezó a votar el proyecto y desatando un fuerte conflicto. Luego del almuerzo de este lunes, por la tarde los diputados opositores acudieron a votar, e incluso dieron su voto favorable en temas que no eran polémicos para Chile Vamos.

Entre otras cosas, se aprobó con 7 a favor y 4 abstenciones el aumento del tope imponible, igualándolo al que se usa para el seguro de cesantía, es decir, desde las actuales UF81,6 ($3.000.661) a UF122,6 ($4.508.346), lo que constituye un alza de 50%. ]Además, eso significa que se sube el tope imponible no solo para pensiones, sino también para salud y otras cotizaciones de seguridad social.

También aprobaron por 13 votos a favor la propuesta que elimina la oferta externa en rentas vitalicias, que es una oferta de pensión realizada por una compañía de seguros fuera del sistema SCOMP. Ahora la idea es que toda la competencia se dé dentro del sistema.

Previo a esa votación, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, comentó que actualmente más del 70% de las aceptaciones de renta vitalicia se hacen por fuera del SCOMP, eso significa que el asesor de venta de una aseguradora le da otra oferta que el asegurado elige, la que tiene que ser mayor a la que dio la misma aseguradora en el SCOMP. Macías explicó que eso es lo que está ocurriendo ahora, donde las aseguradoras no hacen el mejor esfuerzo dentro del SCOMP, que era lo que se buscaba esta norma, sino que guardan su mejor esfuerzo para ir por fuera, lo que hace que el proceso pierda transparencia, puntualizó Macías.

Por otro lado, se aprobaron ajustes al pilar voluntario, y con 12 votos a favor y 1 en contra se aprobó que los afiliados puedan pedir autopréstamos con cargo a sus fondos de pensiones. En concreto, las indicaciones afirman que “los afiliados no pensionados, y que se encuentren a cinco años o más del cumplimiento de la edad legal de pensión, tendrán derecho a realizar retiros en carácter de préstamos con cargo al saldo mantenido en sus cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias”.

Allí también se establece que estos préstamos se entregarán dentro del plazo máximo de 10 días hábiles a contar del ingreso de la solicitud, y podrán realizarse hasta por un monto equivalente al 5% del total ahorrado, con un monto máximo de 30 UF ($1.102.688 actuales).

“El monto del préstamo se expresará en unidades de fomento del día de la entrega del dinero, no devengará interés y deberá ser devuelto a la cuenta de capitalización individual de la o el solicitante reajustado conforme a las variaciones experimentadas por la UF”, puntualiza el proyecto.

Además, establece que esta devolución del préstamo se hará “mediante el pago de cuotas calculadas como el 2% de las remuneraciones y rentas imponibles del afiliado, que se pagará a partir del mes subsiguiente al de la solicitud del préstamo, junto con el pago de las cotizaciones obligatorias”. Y mientras un afiliado no haya saldado dicha deuda, no podrá solicitar otro préstamo.

La previa

Previo a la sesión de la Comisión de Trabajo, la jornada de este lunes estuvo cargada de temas previsionales. Por la mañana el Presidente Gabriel Boric encabezó una actividad en Peñalolén donde también participó la expresidenta Michelle Bachelet; y las ministras del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, de la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo; de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval y la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao.

“Para poder llegar a acuerdos, todos tenemos que ceder. Porque al final, la política, y en particular algo tan sensible como las pensiones en nuestro país, no se puede tratar de si gana el gobierno, si gana el oficialismo, si gana la derecha, el centro o cualquier sector político. Tienen que ganar las chilenas y chilenos. Ahí tiene que estar puesto nuestro esfuerzo”, recalcó allí el Mandatario.