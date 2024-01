Pensiones: Boric asegura que el gobierno está dispuesto a “ceder” y pide “humildemente” al Congreso lograr acuerdos

El Presidente Gabriel Boric encabezó este lunes la actividad Mejores Pensiones para las Mujeres de Chile, en la que se dieron a conocer los principales ejes de la reforma previsional que intenta sacar adelante el gobierno.

En la actividad, que se realizó en el Centro Cultural Chimkowe, en Peñalolén, también participó la expresidenta Michelle Bachelet; las ministras del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, de la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo; de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana; de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval y la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao.

En su intervención, el Jefe de Estado planteó que “nadie puede decir que no se ha escuchado las visiones de quienes legítimamente pensamos distinto”, y parafraseando a Bachelet sostuvo que “acá no hay acuerdos perfectos, pero sí tenemos el deber de llegar a acuerdos”.

“Para poder llegar a acuerdos, todos tenemos que ceder. Porque al final, la política, y en particular algo tan sensible como las pensiones en nuestro país, no se puede tratar de si gana el gobierno, si gana el oficialismo, si gana la derecha, el centro o cualquier sector político. Tienen que ganar las chilenas y chilenos. Ahí tiene que estar puesto nuestro esfuerzo”, recalcó

En ese sentido, apuntó que ese es el espíritu de la reforma que impulsa su administración “y por eso también estamos incorporando elementos de solidaridad”, aunque reconoció que saben que no podrán lograr todo lo que “les gustaría” en esta materia.

Cabe destacar que el pasado 3 de enero el gobierno puso suma urgencia al proyecto. En la jornada, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara votó el proyecto y se aprobaron artículos relacionados con la reorganización de la industria: eliminar las AFP, crear el administrador previsional, los nuevos inversores de pensiones privados y el paso a un esquema de fondos generacionales.

En cuanto a la distribución del 6% de cotización adicional de parte del empleador, en las indicaciones se planteó la fórmula “1, 2, 3″: 1%: destinado a fortalecer el empleo y la formalidad laboral de las mujeres, 2% ahorrado en las cuentas individuales de los y las trabajadoras y 3% destinado a un Seguro Social para subir las pensiones en función de los años cotizados por cada trabajador, y se mantiene el complemento por labores de cuidado.

“Desde el comienzo hemos dicho, estamos dispuestos a cambiarlo, a mejorarlo, a modificarlo, a ceder para llegar a mejores acuerdos. Nuestra propuesta original establecía que el 6% de aumento de la cotización con cargo al empleador fuera íntegramente a un fondo solidario, porque tenemos la convicción que en un país nadie se puede pretender salvar solo. Y que necesitamos acompañarnos, necesitamos cuidarnos, necesitamos colaborar entre nosotros para poder salir adelante. Nos dijeron que eso era imposible. Y dijimos, okey, cambiemos”, aseguró.

Más adelante, Boric sostuvo que para que las mujeres, “pero también toda la sociedad, los jóvenes, los jubilados, todos quienes nos están mirando en este momento, recuperen la confianza en la política, tenemos que ser capaces de entregarles resultados” e hizo un llamado al Congreso “humildemente” para llegar a acuerdos.