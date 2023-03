Mujeres bateristas: cuando ellas toman las baquetas

Cindy Blackman

Cindy Blackman

Nacida en Ohio, Estados Unidos, se define como jazzista y su principal referente es el legendario Tony Williams. Si se pone atención a sus álbumes (sobre todo Another lifetime, 2010 y Telepathy, 1992), es notoria la influencia del exbatero de Miles Davis a la hora de tocar el ritmo sincopado. Además, es muy versátil, puede tocar con un ataque muy suave como con uno más agresivo.

Blackman ha desarrollado una interesante trayectoria que abarca tanto discos solistas como haber sido miembro de las agrupaciones de Carlos Santana y Lenny Kravitz. Es tan grande su prestigio como instrumentista que marcas tanto de platillos como de baquetas desarrollaron líneas signature con su nombre.

Kiran Gandhi (Madame Gandhi)

Oriunda de Boston, Kiran adoptó el nombre artístico de Madame Gandhi. Es conocida por haber tocado la batería en la banda de gira de la rapera MIA. Para llegar a ese puesto, le mandó un video de si misma tocando el instrumento, a la MC británica le encantó su performance y la fichó.

Se caracteriza por ser bastante fluida a la hora de ejecutar patterns, una habilidad que no es fácil de desarrollar entre quienes se dedican a los tambores. Al escucharla, es imposible no mover la cabeza y/o los pies, por tanto es una baterista que emociona.

En 2016, lanzó su primer EP como solista titulado Voices, donde cultiva una mezcla entre electrónica, pop y hip hop. Destaca la canción "The future is female", dado que es una reconocida activista de la igualdad entre mujeres y hombres. Este 2018 estuvo en nuestro país en el marco del festival Ruidosa.

Leah Shapiro

En el rock, un nombre destacado es el de Leah Shapiro. Actualmente, es la baterista del grupo Black Rebel Motorcycle Club, al cual se unió en 2008. Su estilo de tocar, potente y sólido, recuerda mucho al legendario John Bonham.

Nacida en Los Angeles, California, en 2014, debió someterse a una delicada cirugía al cerebro debido a una enfermedad llamada Malformación de Chiari, que la mantuvo alejada de la música casi un año. Superó la operación y este 2018 lanzó un nuevo largaduración junto al trío californiano.

Edita Rojas.

Edita Rojas

Conocida como la actual baterista de Electrodomésticos, se unió al grupo para el álbum La nueva canción chilena (2004). Tocó además en las agrupaciones Índigo y Mamma Soul, también en la banda de Juan Ayala y en el conjunto Fuma y baila.

En entrevista con Culto contó sobre su acercamiento al instrumento: “Empecé a aprender guitarra pero fue un desastre. Caché que la motricidad fina no me acompaña mucho, y por ahí de repente típico que conoces a un amigo que tiene una batería, y me dieron ganas de empezar a tocar. Me importó muy poco que fuera un instrumento más masculino, no tuve rollo con eso, en mi familia tampoco, no me pusieron ningún atado”.

Tomó clases con varios profesores, entre ellos, el legendario Tilo González (Congreso).

Su forma de tocar es muy sólida, pues tiene un sonido claro, se adapta muy fácilmente a varios estilos.