¿El disco latino del 2023? Karol G y las claves del éxito de Mañana Será Bonito

Fue en abril pasado cuando Karol G lanzó Provenza. Un tema bucólico sobre el clásico tópico del desamor, que rápidamente se volvió un hit apoyado por un bello videoclip dirigido por el asturiano Pedro Artola (quien trabajó anteriormente en el clip de Gatúbela), en que a tono de los tiempos, pone a un grupo de mujeres como protagonistas. El impacto fue tal que en la reciente presentación de la “Bichota” en el Festival de Viña (con Myriam Hernández y Cris MJ de invitados), la repleta Quinta Vergara la coreó a rabiar.

Ese fue el primer bocado de Mañana será bonito, el cuarto disco de estudio de la oriunda de Medellín de 32 años -cuyo nombre real es Carolina Giraldo-, el que tras salir a las plataformas digitales el pasado 24 de febrero, ha escalado poco a poco a la cima de las listas de popularidad. De hecho marcó un récord al ser el primer LP grabado totalmente en español por una mujer, en ocupar el primer puesto del afamado ránking Billboard. Una senda que se abrió a fines de 2020, cuando El último tour del mundo, de Bad Bunny, hizo historia como el primer álbum en español en conseguir el número uno.

Karol G en el Festival de Viña. FOTO: LUIS BOZZO B./AGENCIAUNO.

Y no paró allí. En plataformas como Spotify, el disco de la colombiana figura a la cabeza del ránking Top Álbumes Global y Top Álbumes Chile. Mientras que en el Top 50 global, el sencillo TQG, la explosiva canción de despecho junto a Shakira, está en el primer puesto en una cerrada lucha con Die for you, de The Weeknd y Ariana Grande, y Flowers, de Miley Cyrus.

“En los últimos años, Karol G ha hecho un muy buen trabajo con cada single que ha lanzado, logrando establecerse como una de las estrellas latinas más importantes del último tiempo -dice Jocelyn Acuña, editora general en Radio Los 40-. De hecho, cada una de esas canciones (desde Ay dios mío, Tusa, Location, Provenza, entre muchas otras) estuvieron número 1 en diversos rankings internacionales”.

Karol G

El detalle sólo confirma la popularidad de la música latina en este momento. En 2022, el celebrado álbum Un verano sin ti, de Bad Bunny fue el más popular en plataformas y según los datos de Billboard, su gira World’s Hottest Tour recaudó 314,1 millones de dólares con 1,9 millones de boletos vendidos, batiendo el récord de la gira latina más exitosa de la historia.

Escuchar la vida íntima

Como señaló la artista, Mañana será bonito es un disco muy personal. “El álbum es más Carolina que Karol G”, le dio al NYT. “Cosas personales que tenía dentro de mí, simplemente las estaba dejando ir en mis letras. La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede curar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar”.

De allí el nombre del disco. “Es una frase que me repetía a mí mismo cuando nada se sentía bien -le explicó a Rolling Stone-. Es decir, estaba pasando por el mejor momento de mi carrera, pero personalmente estaba muy desconectada de mí misma y de mis amigos. No era infeliz, pero tampoco era feliz. Así que todos los días me decía a mí mismo: ‘Está bien, mañana será bonito , mañana será hermoso’”.

Karol G en conferencia de prensa antes de su presentación en el Festival de Viña. FOTO: DEDVI MISSENE

Por eso es que las letras de sus 17 canciones, figuran escenas que dan cuenta de una vulnerabilidad muy asumida y que expone con total honestidad, a la manera de una cantautora, pero con beats urbanos de fondo. Así lo canta en Mientras me cuido del cora, la canción de apertura: “Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa’l mar a aprovechar que hay sol, está bien no sentirse bien, es normal, no es delito”.

El detalle es observado por Ignacio Molina, periodista autor de Historia del trap en Chile. “Karol G es probablemente la versión actual de lo que hacían escritoras francesas como Anaïs Nin y Virginie Despentes. Su disco es como escuchar la vida intima de una persona, con todas las fantasías que eso conlleva, con todas las proyecciones. En sus canciones revela -y de este modo evoca- aventuras o relaciones amorosas que quedaron atrapadas en un eterno retorno o una compulsión a la repetición”.

Por ello, pasan canciones como Besties (de salir de fiesta con amigas) a la fantasía mexicana de Gucci los paños, que recuerda un poco a 200 copas de KG0516 (una canción dedicable a un ex). Un mundo íntimo ya la vez cotidiano, que conecta muy rápido con la audiencia, dicen los expertos. “Su impulso tiene mucho que ver con las temáticas de sus canciones, que van desde quiebres amorosos a salidas con amigas a pasarlo bien, sólo que también suma esta característica de mujer empoderada que hoy muchas músicas están fortaleciendo cada vez más”, detalla Joce Acuña.

Shakira y Karol G

“Lo anterior lo refleja super bien, con momentos para fiesta (Ojos Ferrari), otros para reflexionar (Mientras me curo del cora). Todo un equilibrio que se refleja en Mañana será bonito. Finalmente todo tiene que ver con empatizar con sus seguidores a través de sus canciones”, agrega.

Otro ejemplo, está en el sencillo X si volvemos, junto al referente de la bachata, Romeo Santos. Otra canción que juega sobre la ruptura, acaso uno de los tópicos más clásicos de la música popular. La hablante imagina cómo sería volver con un ex y habla sin tapujos sobre su vida íntima. “Hagámoslo una última vez, bebé/ Quizás no en el amor pero en la cama nos entendemos”, dice. “Es una porno, me encanta cómo lo hacemos/No borraré tu contacto y estaré en contacto en caso de que volvamos a estar juntos”.

Allí hay otra clave para comprender el alcance que ha logrado el álbum. “Tiene letras que hablan de una mujer moderna -dice el crítico musical de La Tercera, Felipe Rodríguez-. Tiene la honestidad de la generación actual, las canciones no hablan del romanticismo ensoñador, sino que habla de vivir y disfrutar su sexualidad como mujer sin represión”.

En cuanto a lo musical, se trata de un disco de consolidación en clave pop. “Con este trabajo Karol G consolidó un proyecto de reggaetón que ha ido forjando disco a disco junto al productor Ovy on the Drums -dice Ignacio Molina-. Si bien en Mañana será bonito hay un montón de invitados (como Romeo Santos, Bad Gyal, Sean Paul, Shakira), ninguno opaca a la cantante colombiana, sino que aparecen al servicio de su propuesta. Por otro lado, el productor Ovy on the Drums figura contenido en los ritmos, lo que hace destacar el talento vocal que tiene Karol G, que con su característico tono cálido le da fuerza a la ilusión de que en cada letra se dirige directamente al oyente”.

Precisamente, el crítico de Rolling Stone, Ernesto Lechner, destacó la forma en que luce la voz de la artista en el disco: “es abierta y cálida, bendecida con una pureza relajada que es rara en el estridente campo urbano”. Pero también remarcó algunas flaquezas: “No todo funciona aquí. Un dúo con Quevedo, Pero tú, suena extrañamente inconexo. La incursión de Karol en la música mexicana es un desvío que distrae, y su tema tan esperado con el ícono colombiano Shakira, TQG, se siente decepcionante, especialmente porque llega solo unas semanas después del circo mediático que rodeó al nuevo tema masivo de Shakira con Bizarrap”.

¿Logrará Mañana será bonito igualar el impacto de Un verano sin ti? Aún es pronto para saberlo, pero un dato revelador, es que a 24 horas de su lanzamiento (en mayo de 2022) el disco del “conejo malo” metió sus 23 canciones en el Top 30 del ranking global de Spotify, y de estas, 9 entraron en el Top 10; una marca que la “Bichota” no equiparó. Ahora bien, sí parece ser un disco que dialoga muy bien con la época, lo que le puede dar una chance. El tiempo dirá más.