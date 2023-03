El incómodo momento que vivió Pedro Pascal (y que se hizo viral): velo aquí

La fama tiene sus costos. Y si no, que lo diga el actor chileno Pedro Pascal, una de las principales estrellas de Hollywood en la actualidad, quien acaba de pasar un incómodo momento en medio de una entrevista.

Resulta que el hombre de The Last of Us dio una pequeña entrevista al medio Access Hollywood. Ahí, fue requerido sobre sobre su relación con la internet. En rigor, sobre los comentarios que sus fans suelen hacer en redes sociales.

Quizás con la intención de hacer el momento algo más jocoso, la ágil reportera le pidió a Pascal: “Amaría si pudiera leer algunos de los tuits ‘calientes’ que en Internet te hacen”. Es decir, que él mismo le diera voz a los comentarios subidos de tono que a veces hacen sus fanáticos.

Acto seguido, tomó el dispositivo que le acercaron, y esbozó una sonrisa algo incómoda. Sin embargo, el chileno fue escueto. Le preguntaron “¿Elegiste tu favorito?”. “No”, respondió Pascal, “Sucios”, sin perder la compostura.

Por supuesto, el momento se volvió viral en redes sociales.