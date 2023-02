Karol G invita a Cris Mj para cantar Una noche en Medellín juntos

“Los sueños se cumplen y se hacen realidad”, concluía Cris Mj tras cantar junto a la colombiana Karol G su éxito Una noche en Medellín. El chileno fue invitado al escenario de la Quinta Vergara en el contexto de un remix que hizo la colombiana de la canción, que todavía no es lanzada al público. De hecho, estaba planificado para ser estrenado, pero nunca salió.

La historia de tal colaboración remonta a marzo del año pasado, cuando la colombiana subió un video a sus redes sociales cantando la canción, que en ese entonces compartía un lugar en el top 50 global de la plataforma de streaming Spotify. La publicación generó expectación con respecto a un eventual remix del tema que fue confirmado por el propio chileno.

Poco después se anunció que otro artista urbano, el estadounidense De La Ghetto, estaría incluido en esta nueva versión del tema de Cris MJ, pero la situación se fue complicando cuando Karol se enteró de esto y decidió no lanzar el remix. “Mi equipo de trabajo y yo valoramos y respetamos el trabajo de mis colegas, y aunque me encanta el proyecto y odio que este tipo de cosas pasen, hemos decidido no seguir adelante con el lanzamiento”, dijo en ese momento.

El equipo de trabajo de Cris MJ debió salir a aclarar que el cantante estadounidense no iba a ser parte del remix, y finalmente no se lanzó.